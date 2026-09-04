Proyectan una treintena de pisos junto a la playa de Santa Marta en Baiona

Una nueva urbanización ofertará una treintena de pisos en la principal entrada a Baiona. Serán viviendas prácticamente en primera línea de playa, la de Santa Marta, y con los principales servicios en un radio de menos de un kilómetro. Tendrán una gasolinera al lado, supermercados cerca, igual que cafeterías, comercios y hasta un paseo marítimo por el que ejercitarse nada más salir por la puerta. El Plan Especial de Reforma Interior (PERI) VI de O Burgo está en trámite en la oficina municipal de Urbanismo y, mientras que el proyecto de urbanización sigue en estudio, han comenzado esta semana los trabajos de demolición de las edificaciones que ocupaban sus terrenos: un antiguo hostal y un par de viviendas en aparente estado de abandono.

El Concello ha otorgado la licencia para derribar los inmuebles, confirma el alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, y la empresa Resigal, los echa abajo, contratada por la sociedad viguesa Novaurbe Vivenda, que está detrás de la promoción. Una vez desaparezcan, los 3.400 metros cuadrados del ámbito quedarán libres para llevar a cabo la urbanización de bajo y dos alturas que el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) contempla allí.

El documento urbanístico recoge en torno a una treintena de viviendas y será el PERI el que detalle cuántas se desarrollarán exactamente en los 2.600 metros cuadrados edificables del espacio. Se distribuirán en un sistema de manzana abierta, un modelo de urbanización compuesto por edificios autónomos no idénticos alrededor de una calle tradicional, con aberturas visuales entre ellos, autonomía y diversidad de usos y arquitecturas.

El plan especial reserva 800 metros cuadrados para zonas verdes y viales, además de 120 metros cuadrados para equipamientos públicos. Su desarrollo dependerá de decisiones que el gobierno municipal deberá tomar en el futuro y puede consistir en una edificación para ofrecer algún servicio o incluso un parque o área de juegos, etc. Como ejemplos de dotaciones de este tipo resultantes del aprovechamiento urbanístico existen el centro de día mancomunado, recuerda Almuiña, o parques como el de la propia Avenida de Sabarís.

El 10% de la urbanización deberá destinarse asimismo a vivienda de promoción pública, como en el caso de los PERI III y IV de Sabarís, que en su día dieron lugar a dos bloques de pisos protegidos en el entorno de la Fonte do Pombal y a la parcela en la que la Xunta prevé construir otras doce viviendas junto a la llamada Curva do Manco.

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Quedan meses de trámites y aprobaciones antes de llevar a cabo esta urbanización, que se suma a otras pendientes en el centro de la villa real como la de la glorieta de Colón, en la que se plantean medio centenar de pisos, o el PERI-03 de Cova Terreña, donde se promueven otros 92 hogares.