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Prohibido el baño por quinta vez en una playa de Baiona este verano por contaminación fecal

En esta ocasión, la medida afecta al arenal de A Concheira

El Concello lo achaca al «último episodio de precipitaciones»

Playa de A Concheira

Playa de A Concheira

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Neli Pillado

Baiona

El Concello de Baiona acaba de informar de la prohibición temporal del baño este jueves en la playa de A Concheira, una de las situadas en el centro urbano de la villa, tras detectar el Programa de Vigilancia Sanitaria de las Zonas de Baño de la Xunta un nuevo episodio de contaminación microbiológica. Según el comunicado oficial, la empresa concesionaria del servicio integral del agua, Gestagua, achaca la situación “al último episodio de precipitaciones”.

Ante los resultados de niveles elevados de bacterias E.coli y siguiendo el protocolo establecido para la protección de la salud pública, se han adoptado las medidas preventivas y se ha izado de nuevo la bandera roja en el arenal hasta que los nuevos controles analíticos confirmen que las aguas vuelvan a reunir las condiciones sanitarias exigidas, señalan desde el Ayuntamiento.

Sigue sin resolver la incógnita sobre los cuatro episodios de contaminación que obligaron a cerrar también al baño a lo largo de julio y agosto la playa de Santa Marta. Aunque ténicos de Gestagua han inspeccionado el río Baíña, que desemboca en ese arenal, y todo el entorno, todavía no se ha dado con el foco, lamentan desde el gobierno municipal.

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Uno de aquellos momentos de elevados niveles de materia fecal en la bahía afectó también a la playa de A Ladeira e incluso A Ribeira. En aquel momento, los dirigentes municipales apuntaban a posibles focos en la zona de A Foz.

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