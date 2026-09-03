La líder del PP de Gondomar niega la crisis: «Somos un equipo unido, fuerte y sin fisuras»

Ni ruptura, ni discrepancias, ni crisis, la portavoz y presidenta de la Ejecutiva del PP de Gondomar, Paula Bouzós, niega una fractura en el seno de la agrupación local del partido tras presentar ayer su dimisión dos concejales -el número 3, José Antonio Rodríguez, y la número 5, Fátima Granja- y el vocal de la Entidade Local Menor de Morgadáns (ELM), Juan Carlos Alonso Esmerode. Asegura que los motivos de las renuncias de sus hasta ahora compañeros responden a «circunstancias personales» e insiste en que el equipo popular gondomareño «permanece unido, fuerte y sin fisuras».

Aunque todavía no ha sido nombrada oficialmente por la Ejecutiva provincial, todo apunta a que repetirá por tercera vez como candidata de la formación conservadora en las próximas elecciones de mayo de 2027. Su objetivo sigue siendo «estar al servicio de los vecinos y ofrecer un proyecto potente que permita conseguir el necesario cambio en la Alcaldía tras un mandato muy errático por parte del alcalde socialista, Paco Ferreira».

Bouzós se pronunció sobre las dimisiones de Rodríguez y Granja este jueves, en el momento de presentar a los sustitutos que ocuparán su lugar en la Corporación municipal. Son los número 8 y 11 de la candidatura, José Antonio Camesella, vecino de Peiteiros de 52 años y trabajador del sector de la construcción, y María Dolores González, jubilada y vecina de Couso de 70 años, respectivamente. Sobre ambos, la portavoz destaca su «gran conocimiento del municipio y su contacto constante con los vecinos» y el compromiso que los llevará a integrarse «con la mayor urgencia en la dinámica del grupo municipal hasta que se produzca su toma de posesión cuando lleguen las credenciales de la junta electoral».

A los ediles y al vocal de la Entidad Local salientes quiso manifestarles su «profundo agradecimiento» por el «grandísimo trabajo durante estos tres años y medio» y su contribución «decisiva a construir un proyecto que está conformado como una clara alternativa de gobierno» para Gondomar.

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El próximo vocal de la ELM de Morgadáns será con toda probabilidad el suplente número 2 en la lista, Nicolás Costas Rodríguez.