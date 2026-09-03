Denuncian inseguridad vial por baches en el principal acceso a Praia América

Baches «cada vez más grandes» se apoderan de uno de los viales más frecuentados de Nigrán, especialmente durante el verano, según denuncian sus vecinos. La Rúa Rans, el principal acceso a Praia América se deteriora año a año, tal y como aprecian los residentes, buena parte de ellos de temporada, y el riesgo para conductores y viandantes va en aumento.

Aseguran que los socavones, «cada vez más profundos y numerosos», de más de un metro de diámetro en algunos casos, «ya no son una simple molestia», sino un riesgo evidente porque «obligan a los conductores a realizar maniobras peligrosas» para sortearlos.

«Resulta difícil de entender que una calle tan transitada y que da acceso a una playa pueda permanecer durante años en estas condiciones», recalcan los residentes, que demandan a las administraciones, «sea quien sea la responsable» que tomen medidas para reparar el firme.

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El Concello de Nigrán es el titular del vial que hace años pertenecía a la Deputación pero fue traspasado. El alcalde, Juan González, asegura tomar nota de las quejas de los afectados y que el departamento municipal de Vías e Obras reparará los socavones en cuanto sea posible.