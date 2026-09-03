Denuncian inseguridad vial por baches en el principal acceso a Praia América
Vecinos de la Rúa Rans reclaman a la Administració que los arregle para evitar las maniobras peligrosas para sortearlos
Baches «cada vez más grandes» se apoderan de uno de los viales más frecuentados de Nigrán, especialmente durante el verano, según denuncian sus vecinos. La Rúa Rans, el principal acceso a Praia América se deteriora año a año, tal y como aprecian los residentes, buena parte de ellos de temporada, y el riesgo para conductores y viandantes va en aumento.
Aseguran que los socavones, «cada vez más profundos y numerosos», de más de un metro de diámetro en algunos casos, «ya no son una simple molestia», sino un riesgo evidente porque «obligan a los conductores a realizar maniobras peligrosas» para sortearlos.
«Resulta difícil de entender que una calle tan transitada y que da acceso a una playa pueda permanecer durante años en estas condiciones», recalcan los residentes, que demandan a las administraciones, «sea quien sea la responsable» que tomen medidas para reparar el firme.
El Concello de Nigrán es el titular del vial que hace años pertenecía a la Deputación pero fue traspasado. El alcalde, Juan González, asegura tomar nota de las quejas de los afectados y que el departamento municipal de Vías e Obras reparará los socavones en cuanto sea posible.
- Crecen en Vigo las demandas de padres divorciados que van a la vía judicial para liberarse de pagar la pensión a sus hijos
- Galicia compra al extranjero 32 veces más pulpo del que produce y rompe la barrera de las 14.000 toneladas en el primer semestre del año
- El joven que emigró desde Colombia, durmió en cajeros y ahora busca una vida mejor en Vigo: «No quería volver a la calle»
- Bruno Díaz, biólogo: «Las orcas chocan con los barcos porque están practicando para pescar atunes sin que se les escapen»
- Interceptado de madrugada en O Grove un cargamento de almeja y berberecho de contrabando procedente de Portugal
- Un vecino de Vigo muere en la isla de Ons, por causas naturales, y trasladan su cuerpo en barco a Bueu
- El Concello de Vigo plantea extender el «efecto Halo» al nuevo Navia y conseguir «coser» al fin el barrio con el resto de la ciudad
- Un científico testigo de los ataques de las orcas en la ría de Vigo: «Cando ven un velero que navega veloz, inténtano parar»