SOS por las dunas de A Ladeira en Baiona: «la gente pone la toalla encima o deja las mascotas sueltas»

Sufrieron un importante golpe en forma de camping hace cerca de medio siglo. El establecimiento hostelero se comía 40.000 metros cuadrados de las dunas de A Ladeira y ponía en marcha su deterioro en favor del negocio turístico que impera en el municipio. Con todas las autorizaciones y sentencias favorables de su lado, poco se puede hacer para remontar esa parte del espacio natural, pero lo que queda de él también está sometido a un abandono que vecinos y habituales han denunciado este verano en diversas ocasiones.

No hay más que darse un paseo por el principal arenal baionés para comprobar que el cierre perimetral colocado en su día para proteger e incluso ampliar las dunas está roto por diversos sitios. «La gente invade constantemente la zona protegida, cualquier día que vienes por aquí te encuentras toallas encima de la vegetación autóctona, gente con mascotas sueltas, que no se dan cuenta del daño que hacen a las aves… Yo llamé la atención a varias personas y encima se molestaron, es indignante», comenta Martín Otero, un vecino de Sabarís que, como usuario del arenal «de toda la vida» se muestra «muy preocupado» por su deterioro.

Tumbonas en medio de la vegetación dunar este verano. / /

Por eso ha presentado sendas denuncias ante el Concello de Baiona, la Jefatura Provincial de Costas y la Xunta de Galicia. Recuerda que «es la inacción de las administraciones la que está provocando este deterioro de un espacio protegido por la Rede Natura» y estrechamente ligado al estuario de A Foz, donde conviven centenares de especies animales y vegetales. Sus marismas sirven de refugio a numerosas especies de aves, muchas de ellas en medio de su migración anual del norte de Europa al norte de África.

«Es tal el abandono, que hay un árbol caído desde mayo en medio de la duna como consecuencia de un acto vandálico y ahí sigue, con un precinto alrededor», explica Otero. Las dunas «cumplen una función fundamental como defensa natural frente a los temporales y la erosión costera, por lo que su conservación debería ser una prioridad», señalan sus denuncias oficiales.

El cierre perimetral del espacio protegido, roto. / /

La situación puede echar a perder el trabajo realizado hace poco más de una década por parte del Ayuntamiento, con fondos europeos, para ampliar el ecosistema dunar. Se ganó terreno al aparcamiento y se colocaron los cierres perimetrales que impedían el paso a personas y animales, además de retirar especies invasoras como el gramón, la campanilla de las dunas o la berza marina, además de la margarita africana. La intención era conseguir que se expandieran otras autóctonas como el barrón o el cardo marinero, que retienen la arena y propician el hábitat necesario para escarabajos y musarañas.

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De hecho, el propio Ayuntamiento ha reclamado a Costas una intervención en los últimos meses, asegura el concejal de Medio Ambiente, José Ángel Bahamonde. «Con la retirada de la pasarela en el anterior mandato», recuerda, «se ha creado una sensación de libertad de movimiento total en la playa y se invaden las dunas». El edil asegura que técnicos de Costas le han transmitido la intención de recuperar el paso de madera y que está en proyecto una actuación pero se desconoce cuándo se llevará a cabo. Mientras tanto, el gobierno municipal pide «colaboración y responsabilidad» a las personas usuarias para conservar el espacio.