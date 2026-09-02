Crisis en el PP de Gondomar: dimiten otros dos concejales y el vocal de la Entidad Local Menor de Morgadáns

A apenas nueve meses de la próxima campaña para las municipales, el PP de Gondomar, en la oposición desde 2015, se enfrenta a una profunda crisis interna. Dos concejales del grupo municipal -el número 3, José Antonio Rodríguez González, y la número 5, Fátima Granja Paz- han presentado este miércoles su dimisión, igual que lo ha hecho el vocal en la Entidade Local Menor de Morgadáns, Juan Carlos Alonso Esmerode. Los tres aluden «motivos personales» en sus escritos de renuncia pero, según ha podido saber este diario, la realidad es que su decisión responde a discrepancias en el funcionamiento interno de la formación.

Ninguno de los tres ha querido pronunciarse sobre el asunto de momento, solo han dejado claro que dejan sus actas a disposición del partido evitando así el transfuguismo por el que sí optó un excompañero, Ángel Pérez Durán, que había ocupado el número seis en la candidatura y que dejó el partido hace dos años pero no su puesto.

Pérez Durán permanece desde agosto de 2024 en la Corporación como no adscrito y su voto ha servido en varias ocasiones al grupo de gobierno, del PSOE para sumar la mayoría que las urnas no le otorgaron, junto con el de otra tránsfuga, Rocío Cambra, procedente de Manifesto Miñor.

Carlos Esmerode, hasta hoy vocal del PP en la Entidade de Morgadáns. / Marta G. Brea

Fue por aquel entonces, hace dos años, cuando la crisis que este miércoles estalla en el PP de Gondomar comenzó a cocinarse. Pérez Durán rompía la disciplina de voto en el pleno en que se aprobó un estudio de viabilidad previo a la licitación del contrato millonario del agua y mostraba su desacuerdo con la forma de proceder de la portavoz y presidenta de la Ejecutiva, Paula Bouzós, por «bloquear asuntos de interés para Gondomar» como aquel.

Ahora las razones de la renuncia de estos tres representantes públicos van en la misma dirección. Fuentes del partido explican que existen diferencias con la portavoz, sobre todo por decisiones que habría tomado y gestiones que habría realizado sin consensuarlas con el resto del grupo. Bouzós todavía no se ha pronunciado sobre las renuncias que sus compañeros han oficializado hace solo unas horas.

Tanto Rodríguez como Granja formaban parte de la Corporación municipal desde las últimas elecciones, desde junio de 2023. Para ambos era la primera vez que se presentaban en una lista electoral aunque si vinculación a las bases de la formación conservadora viene de lejos.

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Sus renuncias se pondrán en conocimiento del resto de la Corporación en el próximo pleno y el partido deberá designar sustitutos. La siguiente en la lista electoral, la número 7, es María José Alonso Esmerode, hermana del vocal de la ELM que también ha dimitido, por lo que se espera que no acepte ocupar el cargo. En el número ocho se sitúa José Antonio Camesella Rodríguez, vecino de Peitieiros, y en el nueve, Paula Rodríguez Puga, de Borreiros.