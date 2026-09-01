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Nace en Nigrán unha nova escola de música tradicional

As clases desenvolveranse no muíño de Porto do Molle e alí terá lugar este mércores unha foliada de presentación

Unha anterior foliada no muíño de Porto do Molle.

Unha anterior foliada no muíño de Porto do Molle.

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N.P.

O histórico muíño de Porto do Molle será o espazo onde se desenvolverán as clases da nova Escola Tradicional de Nigrán, na que calquera persoa poderá aprender a tocar un instrumento de música folclórica ou cantar desde cero.

A cooperativa Casa das Redes xestiona este novo servizo cultural, coa colaboración do Concello de Nigrán, que comeza a súa andaina este mércores 2 de setembro cunha foliada programada das 19.00 ás 22.00 horas.

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A xornada está aberta a toda a veciñanza e a organización convida a acudir con instrumentos para sumarse á festa, na que se ofrecerá información sobre a nova escola para matricularse.

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