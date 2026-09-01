Convocan una concentración este miércoles en A Ramallosa «contra o odio»
Marea Feminista de Nigrán pretende "dar unha resposta firme ante a grave instrumentalización que sectores reaccionarios están a facer das agresións sexuais en Ceuta"
N.P.
A la convocatoria del Concello de Baiona «en apoyo al pueblo de Ceuta» para unirse a la iniciativa de la Federación Española de Municipios y Provincias le ha salido competencia en la comarca miñorana. Marea Feminista de Nigrán llama a la población a unirse a otra concentración a la misma hora, las 20.00 horas, este miércoles en la alameda de A Ramallosa, pero con otro propósito.
Bajo el lema «sociedade organizada contra o odio: Contra todas as violencias interseccionais», el colectivo pretende mostrar una «resposta firme e colectiva desde o Val Miñor ante a grave instrumentalización que sectores reaccionarios están a facer das agresións sexuais acontecidas en Ceuta e na Fronteira Sur».
Marea Feminista de Nigrán denuncia la «manipulación da información e a creación de bulos destinados a sementar odio, xenofobia e división social nas comunidades».
También apuntan a la «hipocrisía das forzas políticas que utilizan a dor das vítimas de violencia sexual para xustificar discursos racistas, ao tempo que negan a existencia da violencia de xénero e votan en contra dos avances en materia de igualdade». Asimismo, denuncian la «complicidade» del Gobierno a la hora de gestionar la emergencia humanitaria en Ceuta con vías legales y seguras.
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