Convocan una concentración este miércoles en A Ramallosa «contra o odio»

A la convocatoria del Concello de Baiona «en apoyo al pueblo de Ceuta» para unirse a la iniciativa de la Federación Española de Municipios y Provincias le ha salido competencia en la comarca miñorana. Marea Feminista de Nigrán llama a la población a unirse a otra concentración a la misma hora, las 20.00 horas, este miércoles en la alameda de A Ramallosa, pero con otro propósito.

Bajo el lema «sociedade organizada contra o odio: Contra todas as violencias interseccionais», el colectivo pretende mostrar una «resposta firme e colectiva desde o Val Miñor ante a grave instrumentalización que sectores reaccionarios están a facer das agresións sexuais acontecidas en Ceuta e na Fronteira Sur».

Marea Feminista de Nigrán denuncia la «manipulación da información e a creación de bulos destinados a sementar odio, xenofobia e división social nas comunidades».

Noticias relacionadas

También apuntan a la «hipocrisía das forzas políticas que utilizan a dor das vítimas de violencia sexual para xustificar discursos racistas, ao tempo que negan a existencia da violencia de xénero e votan en contra dos avances en materia de igualdade». Asimismo, denuncian la «complicidade» del Gobierno a la hora de gestionar la emergencia humanitaria en Ceuta con vías legales y seguras.