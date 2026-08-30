Quejas por caídas en un acceso a la playa de Patos

Varias personas de avanzada edad han sufrido caídas y lesiones de diversa consideración este verano en uno de los accesos a la playa de Patos y el malestar entre los usuarios crece a medida que pasan los días «y nadie hace nada», según explican a este diario. Se trata de las escaleras procedentes de la Residencia de Tempo Libre, que utilizan no solo los usuarios del centro sino también la población en general, de manera que los bañistas reclaman a las administraciones su reparación.

«No pedimos gran cosa, no es la obra del Escorial, se trata de hacer unas escaleras dignas para facilitar la bajada a la playa», demandan algunos habituales del arenal.

Entre las personas que más frecuentan estos deteriorados peldaños se encuentran los integrantes del club de surf adaptado Quenlla, que también han sufrido diversos incidentes en los últimos meses debido al mal estado de la bajada. Atendiendo a sus demandas y a la «necesidade de reparar este acceso», el alcalde, Juan González, asegura haber solicitado al Servicio Provincial de Costas una solución para esta situación de inseguridad.

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El jefe del departamento estatal en Pontevedra, Miguel García, ha comprobado el estado de la escalera aprovechando una reciente visita para chequear los trabajos de recuperación de Praia América tras los fuertes temporales del pasado invierno. Según asegura el alcalde, el dirigente provincial se comprometió a estudiar la viabilidad de llevar a cabo un proyecto para mejorar la accesibilidad con rampas.