Nigrán localiza 66 fugas de agua en la red en un mes de rastreo

Entre los principales factores determinantes de la sequía, señalan los expertos, se encuentran las fugas incontroladas en las redes de suministro, por las que se pierde el 28% de la reserva agua. La propia conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, advertía esta semana en una entrevista a este diario de futuribles sanciones a los ayuntamientos que no las tengan a raya. Pensando en el ahorro que se impone ante la alerta de este verano, el Concello de Nigrán se ha adelantado a la posibilidad de las multas y lleva a cabo desde hace un mes una campaña de localización de fisuras en las tuberías del abastecimiento que ya ha encontrado un total de 66 y que se prolongará al menos dos mes más, hasta octubre, confirma el alcalde, Juan González.

Como si se tratase de un zahorí en busca de manantiales bajo tierra, un experto en encontrar este tipo de vertidos incontrolados del agua corriente de la concesionaria del servicio municipal de saneamiento y suministro de agua, Aqualia, trabaja de madrugada, entre la media noche y las 7.30 de la mañana. El silencio ambiental y el bajo consumo, que reduce drásticamente la actividad en las tuberías, hacen más propicias esas horas para optimizar la tarea.

Opera con un geófono, un aparato capaz de amplificar el sonido bajo el asfalto en un 97 por ciento, dotado con auriculares especiales para percibir el rumor de la presión del agua que se escapa a través de fisuras o roturas de los tubos. La selección de los tramos se realiza en base a la experiencia e los técnicos y los datos proporcionados por el modelo matemático del sistema de abastecimiento, dando prioridad a los puntos de sospecha por consumo anormal.

Gracias a este trabajo desarrollado po Aqualia durante las últimas cuatro semanas se han analizado ya más de un 50% de los distintos tramos de la rede municipal de suministro de agua de Nigrán, que mide 237 kilómetros.

Tras reparar los 66 puntos por los que se escapaba el agua y gracias también al cierre de las duchas en las playas, el gobierno municipal calcula que se ahorran 400.000 litros cada día. Un volumen de agua equivalente a la necesaria para llenar una piscina olímpica cada semana. Esta cifra pone de manifiesto la importancia de la detección temprana de estas fugas y el mantenimiento preventivo de las infraestructuras.

El ahorro se incrementará además en los próximos meses a medida que los técnicos completen la revisión de tuberías del municipio que todavía están pendientes de inpección.

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«Aínda que Galicia é unha das comunidades españolas con maiores índices de precipitación, os episodios de seca rexistrados nos últimos anos e a crecente irregularidade das choivas poñen de manifesto a necesidade de xestionar de forma cada vez máis eficiente os recursos hídricos dispoñibles», explica el alcalde, Juan González. Esta situación resulta especialmente relevante en el área de Vigo, donde los períodos prolongados sin precipitaciones, unidos al aumento de la demanda de los meses estivales por el turismo, están afectando a las reservas, recalca.