Obras contra las goteras en el colegio de Sabarís por segunda vez en tres años
La Xunta ya ejecutó una impermeabilización en 2023 pero continúan las filtraciones de agua
El gimnasio del colegio de Sabarís se encuentra desde este viernes en obras, a poco más de diez días para que arranque el curso escolar. La Jefatura Territorial de la Consellería de Educación las ha puesto en marcha para mejorar la cubierta y poner fin así a las goteras en el interior del espacio deportivo escolar que fue renovado hace meses por el Concello de Baiona. Así lo informó este viernes el gobierno municipal.
La consellería ya había realizado una primera intervención para solucionar el problema en diciembre de 2023 a través de un sistema de impermeabilización pero las filtraciones de la lluvia continúan y con esta segunda intervención se pretende mejorar por completo la incidencia para garantizar el uso del gimnasio con más seguridad y comodidad por parte del alumnado y para la realización de actividades extraescolares.
La obra consistirá en cubrir la zona afectada de la cubierta del gimnasio y la fachada de la primera planta del edificio escolar, explican desde el Ayuntamiento.
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