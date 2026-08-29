Manifesto rechaza la subida del 15% del agua en Gondomar

La nueva Ordenanza Reguladora das Prestacións Patrimoniais de Carácter Público non Tributario polo Abastecemento de Auga Potable e Saneamento que el pleno de Gondomar aprobó el 29 de julio tiene al menos una alegación en contra, presentada por Manifesto Miñor. Su portavoz, Antonio Araúxo, argumenta que el recurso rechaza la subida lineal del 15% que propone para la tasa, «xa que parece ter como obxectivo cadrarlle as contas á nova empresa adxudicataria».

Además de defender la remunicipalización del servicio, Araúxo recuerda que el gobierno socialista ya subió a finales del año pasado el recibo de la basura y «as taxas dos servizos públicos deben axustarse a criterios de xustiza social e uso», por lo que su grupo propone una tarificación progresiva con ocho bloques de consumo, «para premiar o aforro e a conciencia cívica».

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Advierte además de la posible irregularidad de la ordenanza al firmarla una funcionaria auxiliar administrativa de categoría C2 en ausencia de la secretaria del Concello, «cando este procedemento debería ter sido asumido pola Técnica de Administración Xeral, de nivel A1.