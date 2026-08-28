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"Versos e abellas", juegos en familia en Nigrán

La escritora Soledad García dirige este sábado a las 12.00 la actividad en la librería Paraísos de Papel

Soledad García prepara &quot;Versos e abellas&quot; en Paraísos de Papel.

Soledad García prepara "Versos e abellas" en Paraísos de Papel.

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N.P.

Nigrán

La librería Paraísos de Papel de Nigrán acoge este sábado a partir de las 12.00 una actividad familiar en la que adultos y pequeños compartirán juegos alrededor del mundo de las abejas. "Versos e abellas" se llama el taller que la escritora Soledad García dirige a través de sus cuentos ilustrados.

A través de varias pruebas, la autora enseñará a los participantes la importancia de cuidar las abejas como insecto clave para el equilibrio de la biodiversidad.

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Las plazas son limitadas y las inscripciones pueden realizarse a través del correo info@paraisosdepapelnigran.com.

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