La Deputación mejorará la carretera que une Sabarís con Tomiño por 608.000 euros

Los 9 kilómetros de la carretera EP-3102 que unen Tomiño con Sabarís pasando por varias parroquias de Gondomar estarán en obras los próximos meses. La junta de gobierno de la Deputación aprobó este viernes adjudicar el proyecto de mejora de la seguridad vial por 608.000 euros, tal y como anunció el diputado Rafa Domínguez en rueda de prensa.

Los trabajos se desarrollarán en diferentes tramos de este vial, donde será necesario reponer el firme y mejorar el sistema de drenaje longitudinal y transversal, además de renovar la señalización horizontal y las bandas reductoras para contener la velocidad.

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Entre las actuaciones contempladas se encuentra el fresado de capas superficiales del pavimento que se repondrá con nuevos materiales, la instalación de nuevas conducciones de desagüe, la ejecución de nuevas cunetas y arquetas de hormigón y la instalación de nuevas barreras metálicas de seguridad.