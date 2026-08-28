Los conductores de buses de Lugove amenazan con una huelga indefinida: «Non se cumpre co descanso legal, é un perigo»

Después de tres jornadas de huelga y concentraciones de los trabajadores, la concesionaria del servicio de transporte de viajeros que conecta las comarcas de Val Miñor y Baixo Miño con Vigo continúa sin ponerse en contacto con ellos, por lo que no descartan la huelga indefinida. Así lo han confirmado este viernes integrantes de la plantilla tras concentrarse por tercera semana consecutiva ante la sede de la empresa y trasladarse también a la Delegación de la Xunta en Vigo para exponer sus demandas. Lo decidirán en una próxima asamblea.

El personal acudió a as 10.00 a la estación de autobuses y al edificio autonómico dos horas más tardes. En la terminal, varias personas que actuaban como piquete informativo fueron identificadas por agentes de la Policía Nacional, cuestión que lamentan desde el comité de empresa, al considerarla «un intento de reprimir a resposta social e silenciar as reivindacións da clase obreira».

Los conductores y demás personal de los autobuses denuncian verse obligados a realizar jornadas muy amplias con disponibilidad de hasta 15 horas y «non se cumpre co descanso legal entre xornadas, até o punto de que a empresa converteu en norma o descanso reducido excepcional e elabora as quendas anuais de traballo sobre esta base», asegura el presidente del comité de empresa, Anxo Taboada, de la CIG. Una circunstancia que, subraya, pone en peligro a los trabajadores y a los usuarios del servicio que tantas quejas ha generado.

Taboada denuncia además que el personal lleva año denunciando los numerosos incumplimientos de Lugove-Subus, tanto en materia laboral como en las medidas de seguridad y mantenimiento de la flota, lo que deriva en un incremento de las bajas y en que los incidentes en el servicio sean habituales. «Pero a resposta da empresa, en vez de atallar os problemas, é incoar expedientes e aplicarlle sancións ás persoas traballadoras», censura. Se escuda, señala el sindicalista, en pérdidas económicas para no invertir y mantiene «un cadro de persoal axustadísimo para cubrir as necesidades do servizo, o que provoca unha sobrecarga laboral e mental que afecta directamente a saúde das persoas traballadoras».

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Lugove se hizo con las líneas que anteriormente explotaban ATSA y Melytour hace seis años. El contrato inicial fijaba una concesión de dos años pero el pasado mes de octubre Xunta y empresa acordaron rescindirlo. La nueva licitación está en proceso, pero el Ejecutivo autonómico espera licitarlo el próximo año, de manera que la empresa continuará al frente hasta que una nueva compañía asuma el servicio. En esta situación, el comité de empresa reclama a la Administración gallega, como titular del mismo, que «vele polos dereitos e a seguridade tanto das persoas traballadoras como das usuarias».