El Concello de Baiona se suma a las concentraciones de apoyo a Ceuta

El Concello de Baiona ha llamado este viernes a los vecinos a acudir en a las puertas del consistorio el próximo miércoles, día 2, a las 20.00, en apoyo a Ceuta.

El gobierno municipal del PP se suma así a la iniciativa de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) -presidida por la alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, del PP- de celebrar concentraciones ante todos los ayuntamientos con motivo del Día de Ceuta y para mostrar su solidaridad con la población en plena crisis migratoria. Una movilización que cuenta con el apoyo do Vox, que ha instado a sus simpatizantes a secundarla en rechazo a lo que consideran una «invasión».

La propuesta ha desatado el debate político a nivel nacional y diversos dirigentes del PSOE la han rechazado al considerar que el PP hace «un uso partidista» del conflicto y llama a la calma para «evitar la crispación».

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El gobierno baionés subraya en un comunicado que el encuentro servirá para «mostrar apoyo, unión y cercanía con todos los ceutíes».