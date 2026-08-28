Treinta años de la primera carrera gallega de playa

Praia América cambiará bañistas por atletas este domingo por la mañana. Con la temporada de turismo prácticamente finiquitada y la bajada de temperaturas de los últimos días la carrera Nigrán Area podrá celebrarse a sus anchas sin que los corredores se tropiecen con algún castillo de arena o despistado. Más de 500 deportistas saltarán a la zona intermareal para disputar una prueba de 6,1 kilómetros que empezó su andadura hace tres décadas y que vivió su etapa de mayor esplendor durante sus primeros doce años. Fue la primera carrera de playa de Galicia «y la única durante años», recuerda José Luis Ferreira, uno de los promotores de la competición que por aquel entonces se llamaba Memorial Mario Puentes.

La Sociedad Atlética Val Miñor, que Ferreira presidió durante una década, organizó la prueba a lo largo de aquella primera etapa en la que llegaron a inscribirse más de 1.300 personas y más de 5.000 espectadores abarrotaban el principal arenal de Nigrán para disfrutar del deporte en estado puro. Figuras del atletismo internacional participaban atraídas por los más de 1.000 euros que se llevaban los primeros clasificados… El dinero no faltaba, rememora el fundador.

José Luis Ferreira recuerda los inicios de la prueba Memorial Mario Puentes en Praia América. / Jose Lores

La carrera nació de la inquietud de este gondomareño que hizo muchos kilómetros sobre la arena mojada en su juventud. «Fui atleta hasta los 19 años, me llegó a fichar el Celta pero era del montón», relata. En aquellos años de la mitad del siglo pasado «las carreteras no estaban para entrenar y me iba a la playa». Así que «tenía aquel gusanillo de organizar algo porque en Galicia no había ninguna carrera de este tipo». En el Mediterráneo existía una tradición de competiciones sobre arena que Ferreira quería importar, aunque la subida de la marea la complicase. Hoy se disputan en Samil y en arenales de municipios del norte como Barreiros o Xove.

La entidad miñorana organizó la primera competición en 1996 con el apoyo de la Asociación de Empresarios do Val Miñor y a Mario Puentes, propietario de una constructora, «le gustó mucho la idea». Corrían los años de la cultura del pelotazo, las promotoras inmobiliarias vivían su época dorada y esta en concreto llegó a aportar «un millón de pesetas» para la carrera, que alcanzó «gran prestigio en Galicia y en toda España».

Tres millones de pesetas de presupuesto

Entre la aportación del empresario y de otras compañías de la comarca, el presupuesto del evento llegó a alcanzar «los tres millones de pesetas», los 18.000 euros de hoy. No sobraba nada porque «se daban premios atractivos para los atletas, de hasta 150.000 pesetas de entonces, y venía gente muy reputada». Ferreira recuerda grandes corredores nacionales que ganaron alguna edición como Alejandro Gómez, Carlos Adán, Iván Hierro, «y también muchos africanos», uno de ellos, el kenyata Robert Mudogo, mantiene aún la mejor marca de la historia de la prueba: 16’53». «En la actualidad los mejores tiempos rondan los 23 minutos», lamenta. También acudían grandes corredoras como la olímpica miñorana Vanesa Veiga o las portuguesas Fátima Silva y Rosa Oliveira.

Momento de la salida en una antigua edición del Memorial Mario Puentes. / Jose Lores

«Éramos una referencia», recalca, y la prueba entraba en el calendario de la Federación Española de Atletismo, por lo que «había que tener una sala de control antidoping y hasta llegaron a sacar la carrera en la TVG», narra.

No era difícil conseguir que acudiesen tan prestigiosos atletas. «Los traíamos a través de un representante, Alonso Valero, y teníamos que pagarles la estancia además de una cantidad fija de 200.000 pesetas en muchos casos. Por aquel entonces, por curiosidad, pregunté cuánto costaría traer a Haile Gebrselassie y pedían 12 millones de pesetas, una barbaridad porque si no tendría que ir a correr a todos los sitios del mundo», bromea.

El pinchazo de la burbuja inmobiliaria y la crisis económica posterior dejó la Memorial Mario Puentes sin financiación y en 2008 tuvo que suspenderse. Tres años más tarde regresaría, pero de manera mucho más modesta y ya con el nombre de Nigrán Area. La Sociedad Atlética se mantuvo al frente con la colaboración del Concello de Nigrán hasta el año pasado. El Ayuntamiento tomó las riendas en 2025 y, con la ayuda desinteresada del Club Atletismo Nigrán, vuelve a organizarla este domingo.

La olímpica Julia Vaquero, campeona en la última edición, amadrina la prueba que recupera este año los premios en metálico: 1.200 euros a repartir entre los tres primeros clasificados y clasificadas, a razón de 300, 200 y 100 euros. Una iniciativa «para potenciar que veña xente destacada e tamén recoñecer a deportistas que fan carreiras populares e non reciben nada. Estes atletas anónimos fan un gran esforzo con recompensa cero», explica el alcalde, Juan González, que también participará en la competición.

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La cita deportiva aranca a las 11.00 en la categoría absoluta, aunque está abierta a todas las edades. A partir de las 12.00 correrán los sub 16, sub 14, sub 12 y sub 8. Los dorsales se entregan este sábado 29 de 10.00 a 13.00 en el auditorio municipal de Nigrán y el mismo domingo en la propia playa de Panxón desde las 9.00 hasta 30 minutos antes de comenzar la prueba.