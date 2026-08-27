Los Deltonos y Cows Caos actúan este viernes en Patos

Dos platos fuertes para cerrar el festival Tardes na solaina que el Concello de Nigrán ha repartido por distintos escenarios este verano. La banda cántabra Los Deltonos y los portugueses Cows Caos serán los engarcados de poner el broche a este ciclo musical junto al mar con sendos conciertos este viernes a partir de las 19.30 en Patos, en el aparcamiento junto a la Residencia de Tempo Libre.

Cows Caos. / /

Los Deltonos son una mítica banda de rock español fundada en 1986 en Muriedas, Cantabria. El grupo está liderado por el guitarrista, vocalista y compositor Hendrik Röver, con temas como «(Soy un) hombre enfermo», «Listo» o «Gasolina».

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El grupo lisboeta Cows Caos, fundado en 2016, se caracteriza por la fusión de surf-rock y psicodelia.