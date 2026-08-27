Los Deltonos y Cows Caos actúan este viernes en Patos
Cierran el festival municipal Tardes na solaina a partir de las 19.30 en Patos
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R.V.
Nigrán
Dos platos fuertes para cerrar el festival Tardes na solaina que el Concello de Nigrán ha repartido por distintos escenarios este verano. La banda cántabra Los Deltonos y los portugueses Cows Caos serán los engarcados de poner el broche a este ciclo musical junto al mar con sendos conciertos este viernes a partir de las 19.30 en Patos, en el aparcamiento junto a la Residencia de Tempo Libre.
Los Deltonos son una mítica banda de rock español fundada en 1986 en Muriedas, Cantabria. El grupo está liderado por el guitarrista, vocalista y compositor Hendrik Röver, con temas como «(Soy un) hombre enfermo», «Listo» o «Gasolina».
El grupo lisboeta Cows Caos, fundado en 2016, se caracteriza por la fusión de surf-rock y psicodelia.
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