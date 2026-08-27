Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pensión divorcioAmenazas profesoraAumento pesca recreativaSíndrome de JoubertEntrevista conselleira Medio AmbienteCelta - Osasuna
instagramlinkedin

Los Deltonos y Cows Caos actúan este viernes en Patos

Cierran el festival municipal Tardes na solaina a partir de las 19.30 en Patos

Los Deltonos.

Los Deltonos.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R.V.

Nigrán

Dos platos fuertes para cerrar el festival Tardes na solaina que el Concello de Nigrán ha repartido por distintos escenarios este verano. La banda cántabra Los Deltonos y los portugueses Cows Caos serán los engarcados de poner el broche a este ciclo musical junto al mar con sendos conciertos este viernes a partir de las 19.30 en Patos, en el aparcamiento junto a la Residencia de Tempo Libre.

Cows Caos.

Cows Caos. / /

Los Deltonos son una mítica banda de rock español fundada en 1986 en Muriedas, Cantabria. El grupo está liderado por el guitarrista, vocalista y compositor Hendrik Röver, con temas como «(Soy un) hombre enfermo», «Listo» o «Gasolina».

Noticias relacionadas

El grupo lisboeta Cows Caos, fundado en 2016, se caracteriza por la fusión de surf-rock y psicodelia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents