Dos balcones se desploman en un edificio en Praia América

Enorme susto el que se llevaron los vecinos de un edificio del bulevar de Praia América esta mañana al desplomarse dos balcones sobre la terraza del bajo. Ninguno sufrió ni un rasguño, pero la impresión de ver el montón de escombros junto a sus puertas y ventanas ha sido «tremenda».

Ocurrió en torno a las siete menos cuarto de la mañana y la hora fue clave para que el accidente se quedara en un sobresalto. Todos dormían y los despertó «un golpe muy fuerte», relata José Manuel Alonso, residente en el bajo, el más perjudicado por el siniestro. Creyeron incluso que se había producido un «terrible accidente de tráfico en la carretera». «Salí a la calle porque pensé que habían chocado dos coches o camiones, no es la primera vez que ocurre», explica. Pero al salir comprobó que había sido su propio bloque de viviendas el que había ocasionado el estruendo. «¡Qué suerte hemos tenido! Con lo que pudo haber pasado», repite.

Fueron unos jóvenes que venían de una discoteca próxima los que alertaron a las fuerzas de seguridad y servicios de emergencia al escuchar también el desplome y encontrarse con los cascotes amontonados.

Los dos balcones caídos, antes del siniestro. / /

Uno de los balcones del segundo piso colapsó y, al caerse, arrastró consigo el del primero. Los trozos fueron a caer junto a la ventana de su casa que ni siquiera llegó a romperse aparentemente, explica. «Ni la puerta de acceso está dañada», comenta. Ahora habrá que esperar «al desescombro para comprobar si tenemos daños en el suelo de la terraza, supongo que debajo de todo esto estará todo roto». La familia guardaba material de terraza en un arcón donde ahora hay hormigón, ladrillos y barandillas amontonadas, además de sombrillas y sillas.

La Policía Local de Nigrán acudió al lugar junto con el alcalde, Juan González, para comprobar la dimensión de los daños y ponerse a disposición de los afectados.

Informe del arquitecto municipal

El arquitecto municipal también se ha desplazado para comprobar si se habían producido daños estructurales en el inmueble, construido en 1992. Su primera valoración indica que no hay riesgos, aunque se han precintado los otros dos balcones del bloque y aconseja apuntalarlos. Se ha pedido a los residentes que no los utilicen ni tampoco salgan a las terrazas de los bajos.

El técnico estima que los pernos de hierro que sostenían la estructura se oxidaron y colapsaron causando el incidente.

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Son dieciséis las viviendas que alberga el edificio, aunque solo dos permanecen ocupadas todo el año. Precisamente ahora, en plena temporada de turismo junto a la principal playa de Nigrán, todas lo están. «Fue una gran suerte», recalca el más afectado.