Le estafan 4.000 euros en Baiona mediante 40 cargos en su tarjeta

Un total de 4.000 euros es la cantidad que ha desaparecido de la cuenta corriente de la víctima de una estafa en Baiona después de que los responsables efectuaran 40 cargos no autorizados en su tarjeta bancaria, según ha informado este martes la Guardia Civil, que ha alertado sobre el repunte de esta modalidad de fraude.

La denuncia fue presentada el pasado día 20 en el Puesto de la Guardia Civil de Baiona-Nigrán, después de que la víctima detectase los cargos en la tarjeta de crédito asociada a su cuenta bancaria.

La Guardia Civil ha explicado que este tipo de fraude consiste en realizar cargos en cuentas y tarjetas sin el conocimiento de sus titulares.

Los cobros suelen comenzar con importes reducidos para comprobar que la tarjeta está activa y tratar de que los movimientos pasen desapercibidos, aunque, si no se detectan, los cargos pueden aumentar progresivamente hasta alcanzar cantidades elevadas.

Los datos necesarios para efectuar estas operaciones, como el número de tarjeta, la fecha de caducidad o el código de seguridad, pueden haber sido obtenidos mediante técnicas como el 'phishing' o el 'smishing', páginas web falsas, filtraciones de datos o programas maliciosos instalados en los dispositivos.

Por ello, la Guardia Civil recomienda revisar con frecuencia los movimientos bancarios, activar las alertas de las entidades y no facilitar datos bancarios a través de llamadas, correos o mensajes no solicitados.