Gondomar prepara una fiesta del agua para niños pese a la sequía

«Aqua party. Inchables de agua». Así se llama la fiesta acuática infantil que el Concello de Gondomar prepara para este sábado 22 de agosto. «Unha tarde chea de auga, diversión e moita festa para gozar en familia e cos amigos», destaca el alcalde, Paco Ferreira, al respecto en sus redes sociales.

Las actividades comenzarán a las 16.30 en el parque da Coelleira con los hinchables mojados y, tres horas más tarde, continuarán en la Praza da Paradela con una fiesta de la espuma. Los participantes deberán llevar calcetines obligatoriamente y se recomienda el uso de gafas de buceo.

Una convocatoria dirigida a los más pequeños que ha desatado las críticas de la oposición ante el contexto de sequía que afecta seriamente a municipios vecinos como el de Baiona e incluso a traídas vecinales del territorio gondomareño. La portavoz del PP lamenta en su perfil de Facebook que «mentres parroquias como Mañufe sofren restricións de auga e se pide responsabilidade no consumo, o alcalde organiza unha festa acuática. Non é cuestión de diversión, é cuestión de coherencia e respecto polos recursos», destaca la líder de los populares, que tacha la organización de este evento infantil de «irresponsable e totalmente fóra de lugar nun momento no que se lle pide ás familias que consuman só o imprescindible».

Un hinchable de la fiesta acuática del año pasado en A Coelleira. / /

En similares términos se ha pronunciado también en las redes el portavoz de Manifesto Miñor, Antonio Araúxo, que considera «moi pouco pedagóxico como exemplo de consumo responsable» este acto, «sobre todo cando se lle esixe á veciñanza moderación no consumo de auga por mor da seca que padecemos» y cuando «en Gondomar xa hai parroquias con serios problemas de subministración: Peitieiros, Vilaza, Mañufe, etc…»

«Un metro cúbico»

El alcalde niega que se vaya a realizar un excesivo gasto de agua. Las actividades, afirma, no supondrán más que «un metro cúbico de auga», ya que se trata de «tres inchables pequenos que o único que levan é un recipiente de auga onde caen os nenos e a festa da escuma que non necesita tantos litros como se di».

Resta importancia a los argumentos de la oposición. Por un lado, asegura que «non se pode dicir que Gondomar ten restriccións de agua, senón que se publicou un bando no que se pide o consumo responsable no tema da auga: regos, lavado de vehículos, etc…». En este sentido, considera que «a nosa actitude é tremendamente responsable ao facer esta festa para os nenos, cando non hai ningún tipo de restriccións nin a gasolineras nin a campos de fútbol, nesta época como se fai sempre, para aqueles que queiran vir desfrutar, que non todo é praia nesta vida».

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Y recuerda que se consume mucha más agua al regar el césped As Gaiandas para entrenar o jugar partidos «e ninguén pide que se cerren os campos de fútbol ou que non se faga o Trofeo Conde de Gondomar como se fixo o outro día».