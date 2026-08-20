Concierto de Baiuca y Maricarme, este viernes en Baiona
Actúan en el Festival Orballo Cultural, desde las 22.00 en el parque de A Palma
R.V.
El festival Orballo Cultural llega este viernes a Baiona con dos de las propuestas más destacadas del panorama musical gallego: Baiuca y Maricarme. El evento se desarrolla en el parque de A Palma a partir de las 22.00 y forma parte del programa de conciertos del Xacobeo que impulsa Turismo de Galicia.
Alejandro Guillán, Baiuca, es uno de los proyectos más innovadores y reconocidos de la música gallega actual, llevando la tradición a nuevos horizontes a través de la música electrónica. Fusiona sonidos populares, cantigas e instrumentos tradicionales con una producción contemporánea que conquista festivales por todo el mundo y que lo ha convertido en referente.
El trío Maricarme bebe de la música tradicional para ofrecer una propuesta fresca, cuidada y llena de identidad. Con voz, percusión e instrumentos de raíz como protagonistas, conectan el patrimonio musical gallego con el público actual.
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