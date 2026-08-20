Baiona pide agua a Vigo para la primera semana de septiembre

Todo dependerá de lo que llueva estos días, de las temperaturas y del consumo de agua que realicen vecinos y visitantes, pero Baiona ya se prepara para conectar en cuestión de diez días su red de abastecimiento de agua corriente al embalse vigués de Zamáns a través de las tuberías de Nigrán. El Concello ha solicitado hoy mismo por escrito de manera oficial al de Vigo y al de Nigrán el enganche para la primera semana de septiembre, confirma el alcalde, Jesús Vázquez Almuiña.

La fecha está calculada conforme a los datos de este martes, 18 de agosto, un día después del último boletín de Augas de Galicia sobre la situación de los embalses. El de Baíña se encontraba el lunes al 34,32% de su capacidad, cinco puntos menos que la semana anterior y cuatro que quince días antes. A este ritmo de caída semanal, con el consumo propio de la temporada alta de turismo y sin contar con las lluvias previstas para estos próximos días, el gobierno municipal ha decidido poner en marcha los trámites necesarios para, llegado el momento, conectarse.

Ha remitido a la Administración local de Vigo la solicitud de conexión y de una reunión de alcaldes en la que Almuiña expondrá a su homólogo vigués, Abel Caballero, los datos y demanda de su municipio para argumentar la necesidad de la conexión. El regidor baionés se ha reunido ya con el de Nigrán, Juan González, en los últimos días. Al encuentro asistieron técnicos de las concesionarias del servicio de ambos municipios, Aqualia y Gestagua, para gestionar los detalles a la hora de abrir la válvula de A Ramallosa.

Suministro mixto de Zamáns y Baíña

Se espera que el suministro sea mixto, explica Almuiña, que el agua llegada de Zamáns suministre a la parte litoral del municipio mientras que «a parte alta continuará abastecéndose de Baíña». Se refiere a las zonas más interiores de Santa Cristina, Baíña y Baiona, ya que Belesar y Baredo disponen de traídas vecinales en buena parte de su territorio.

No hay un día exacto marcado para la conexión hasta la semana que viene, concretamente el martes. Si no ha cambiado nada respecto al anterior, se fijará para el comienzo de septiembre. Pero si las lluvias de estos días contribuyen a mejorar la reserva de la presa de Baíña es posible demorarla. «Teremos que ir vendo día a día», recalca Almuiña. «Se chove cinco días seguidos probablemente se poda retrasar», comenta.

Antes o después, lo más probable es que el enganche se produzca. Para evitarlo, como ocurrió el año pasado, «necesitaríamos unha chuvia como mínimo de dúas ou tres semanas seguidas que permitise dar por finalizada a situación de seca», subraya el alcalde.

En octubre de 2025, todo estaba listo para abrir la válvula de A Ramallosa y dos días antes de comenzó a llover con intensidad. Fue el día 19, recuerda Almuiña.

Este año la situación de emergencia se ha adelantado casi dos meses, la presa está casi 20% por debajo que hace doce meses, aunque el consumo, destaca el regidor, sí «se logrou reducir coas restricións».