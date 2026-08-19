La junta de montes de Baíña pierde un pleito contra dos comuneros

La Plaza Nº5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vigo ha absuelto a dos vecinos de Baíña denunciados por el presidente de la comunidad de montes por presuntos delitos de usurpación de funciones públicas y coacciones.

El conflicto tuvo lugar durante la asamblea de la entidad del 19 de julio de 2025. Uno de los denunciados había solicitado que le aceptasen como comunero y la junta no le permitía acceder a la reunión pese a presentar un burofax e insistir en su derecho de audiencia.

En medio de la discusión, el otro, policía nacional y comunero, se pronunció a favor de que se le dejase entrar. El denunciante lo acusó de mostrar la placa para exigir que se le autorizase el acceso, cuestión que él negó ante la jueza.

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La sentencia, recurrible ante la Audiencia Provincial, alude a declaraciones contradictorias y a «las malas relaciones existentes entre los intervinientes en la asamblea».