La junta de montes de Baíña pierde un pleito contra dos comuneros
El presidente acusaba a uno de coacciones para entrar en una asamblea y al otro de mostrar su placa de policía para exigir que le permitiesen acceder
N.P.
La Plaza Nº5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vigo ha absuelto a dos vecinos de Baíña denunciados por el presidente de la comunidad de montes por presuntos delitos de usurpación de funciones públicas y coacciones.
El conflicto tuvo lugar durante la asamblea de la entidad del 19 de julio de 2025. Uno de los denunciados había solicitado que le aceptasen como comunero y la junta no le permitía acceder a la reunión pese a presentar un burofax e insistir en su derecho de audiencia.
En medio de la discusión, el otro, policía nacional y comunero, se pronunció a favor de que se le dejase entrar. El denunciante lo acusó de mostrar la placa para exigir que se le autorizase el acceso, cuestión que él negó ante la jueza.
La sentencia, recurrible ante la Audiencia Provincial, alude a declaraciones contradictorias y a «las malas relaciones existentes entre los intervinientes en la asamblea».
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