Bomberos forestales de Galicia denuncian la precariedad del avituallamiento en incendios

Un bocadillo, una bebida isotónica o refresco y una botella de agua de litro y medio. Es lo que reciben los bomberos forestales de Galicia cuando la jornada de lucha contra un incendio se prolonga el tiempo suficiente para que no les dé tiempo a regresar a la base para almorzar o cenar, según corresponda. «Moitas veces ese bocata é dunha calidade lamentable», asegura el nigranés Xan Lois Cabreira, uno de los trabajadores del SPIF (Servizo de Protección e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia), que promueve una recogida de firmas entre la plantilla, «tanto laborais como funcionarios» para exigir a la Xunta una mejora en el avituallamiento, o bien el cobro de media dieta (17 euros) cuando la jornada frente al fuego se prolonga, en casos de incendios de situación 2.

La petición irá dirigida a la Consellería de Medio Rural y al diretor xeral de Defensa do Monte, indican, para que tomen nota de la precariedad de la situación «ante o contínuos anos de ausencia dun protocolo e un avituallamento de mínima calidade».

Un bombero come un bocadillo tras una jornada frente al fuego. / /

«A calidade do avituallamento é nefasta en moitos distritos reducíndose o groso do mesmo a un mal bocadillo de fiambre escaso, lomo adobado ou bacon con queixo feito con non poucas ocasións en pésimas condicións. O resto redúcese ao ínfimo custe dunha botella de auga de litro e medio e unha lata de bebida isotonica por traballador», explica Cabreira.

Existe un acuerdo «de obrigado cumprimento», destacan, entre bomberos forestales y Xunta para suministrar un alimento a los trabajadores durante o al finalizar un incendio forestal cuando en el mismo se produce una prolongación de horas ordinarias, pero «son reiterados e contínuos os incumprimentos en numerosos distritos deste aporte de suminsitro pola ausencia dun protocolo reglado e dinámico, que xera malestar e indefensión nos traballadores que prolongan de máis a súa xornada», apuntan.

En las bases de cada distrito hay cocinas. «Podese cociñar, ou ben levar cada un a súa comida, que é o maioritario porque o habitual é ter que saír a correr cando hai avisos», indica el bombero promotor de esta iniciativa. Pero cuando no hay tiempo de regresar a la base reciben estos paquetes.

Uno de los packs por trabajador que reciben los bomberos forestales. / /

Reclaman un protoclo claro en todos los distritos para aprovisionar el avituallameitno, que algún responsable de logística recorra el perímetro del fuego y se encarge de dotar de suministro líquido «aos combatentes en primeira liña» una mejora de la calidad de los packs.

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En cualquier caso, aseguran, lo que resolvería estos problema sería el cobro de la media dieta, como reciben los agentes forestales, «para ter a opción de rexeitar eses bocatas e comer algo ao regreso con ese diñeiro, non só polo mala calidade, senón tamén porque hai compañeiros celíacos ou veganos ou que por calquera circunstancia non poden comelos», añade.