El gobierno de Baiona cierra filas con el exconcejal de Urbanismo constructor y echa en cara al PSOE los “casos flagrantes” de su mandato

«José Ángel Bahamonde non recibiu retribución salario nin contraprestación económica algunha por parte da empresa, como desmostrou en sede xudicial», ha asegurado este miércoles la portavoz del gobierno de Baiona, Ruth Álvarez, para dejar claro el respaldo sin fisuras que los populares mantienen respecto al exconcejal de Urbanismo investigado por montar unos apartamentos turísticos en Sabarís como socio de la constructora Encaixa Modular.

El PP votó en contra de constituir la comisión de investigación especial sobre el asunto que solicitaban PSOE y BNG, los dos grupos que integran la oposición y que forzaron para ello el pleno extraordinario de esta tarde. Lo hizo por «respecto á xustiza e aos seus tempos», explicó la portavoz, que pidió a sus oponentes políticos que «deixen que a investigación siga o seu curso e non aproveiten para sacar rédito político como están intentando ao solicitar cinco meses despois esta comisión de investigación».

La sesión se centró en el cruce de acusaciones y Álvarez aprovechó la ocasión para echar en cara al exalcalde socialista Carlos Gómez los «tres casos flagrantes» de su etapa en la Alcaldía, sobre los que «non tivo ningún interés en investigar nin tampoco tomaron medidas, nin no caso das súas multas, nin no caso do Barbeira Season Fest, nin no caso da súa man dereita, o concelleiro Óscar».

En relación al exedil socialista de Vías e Obras, Óscar Martínez, recordó la portavoz del PP que ha sido «dúas veces condenado» por realizar contratos a dedo y acusó a Gómez de «deixalo na estacada».

Sobre el festival Barbeira Season, celebrado en 2022 pese a carecer de las autorizaciones pertinentes, echó en cara a los socialistas que «dixeron ue ían abrir un expediente pero fixémolo nós en 2024, e caéronlle por certo 8.000 euros de multa. Recalcó además que Gómez acudió al espectáculo pese a no haberlo autorizado.

Señaló asimismo que el exalcade fue «multado ata sete veces por aparcar en zona prohibida e de carga e descarga», aunque la justicia lo absolvió finalmente al dudar de los testimonios de los policías que lo denunciaron al existir una mala relación con ellos.

Por su parte, el socialista contraatacó atribuyendo al gobierno actual una obra «pagada sen contrato» en la pasarela de madera de Baíña e insistió en instar al PP a votar a favor de la investigación al edil constructor para «os veciños saiban o que ocorreu».

El portavoz del BNG, Iago Pereira, lamentó que el aludido, el concejal investigado, José Ángel Bahamonde, no interviniese, cuestión a la que alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, respondió que, al tratarse de un asunto relacionado con su ámbito personal, por ley, no podía ni intervenir ni tampoco votar.

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Almuiña cerró la sesión y recordó que la Fiscalía investiga únicamente a Bahamonde por un supuesto delito de actividades prohibidas a funcionarios públicos, desechando las demás acusaciones de la denuncia interpuesta por un particular: prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. La demanda se extendía también al alcalde por prevaricación por omisión, cuestión que el ministerio público también ha descartado.