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Escándalo urbanístico en Baiona

El PP se opone a la comisión sobre el caso Bahamonde

El pleno forzado por PSOE y BNG se celebra mañana y el gobierno local ya ha adelantado su postura

José Ángel Bahamonde.

José Ángel Bahamonde. / ALBA VILLAR

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R. V.

Baiona

El pleno extraordinario y monográfico sobre el caso Bahamonde, el exconcejal de Urbanismo de Baiona que formó parte como socio al 50% de una constructora que montó apartamentos turísticos en Sabarís, está convocado para este miércoles a las 13.30 horas en el salón municipal. Y el resultado de las votaciones ya parece claro. El PP ya se ha posicionado en contra de crear la comisión de investigación que plantean PSOE y BNG para esclarecer lo sucedido ante la ciudadanía.

En la comisión previa al pleno, que tuvo lugar el viernes, los populares rechazaron el punto único que plantean socialistas y nacionalistas. Según denuncia el portavoz del PSOE, el exalcalde Carlos Gómez Prado, «Almuiña utiliza a súa maioría absoluta para intentar frear a investigación política», en la que cabrían interrogatorios como los del Senado y acceso a la documentación necesaria.

No obstante, el pleno se desarrollará igualmente al ser solicitado por ambos grupos de la oposicón, que cuentan con la representación legal suficiente para hacerlo, más del 25%, ya que disponen de cinco ediles el PSOE y uno el BNG de los diecisiete totales.

Gómez considera que el PP intenta «impedir que o propio Concello esclareza un presunto caso de corrupción política que salpica o goberno de Almuiña». «Se Almuiña está convencido de que todo se fixo correctamente, debería ser o primeiro interesado en que o Concello investigase o sucedido. Votar en contra dunha comisión de investigación só alimenta as dúbidas da veciñanza», advierte.

Los socialistas recuerdan que la comisión de investigación propuesta «non pretendía substituir o labor da Fiscalía nin dos tribunais, senón analizar a actuación política do Concello, revisar a cronoloxía dos feitos e determinar se existiron responsabilidades políticas.

El posicionamiento popular deja una pregunta inevitable de cara al pleno: «¿Van manter os once concelleiros do PP esa mesma posición no pleno? ¿De verdade ningún considera necesario que o Concello investigue un asunto desta gravidade? ¿Ninguén pensa que os veciños teñen dereito a saber que ocorreu, como ocorreu e como actuou o Concello?».

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El exregidor advierte de continuará usando «todos os instrumentos legais, políticos e institucionais ao seu alcance para esclarecer os feitos». «A verdade non se pode votar en contra. Máis cedo ou máis tarde, Baiona saberá que ocorreu e quen quixo impedir que o Concello o investigase», subraya.

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