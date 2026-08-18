Larga vida al carballo centenario de Vincios
Una placa reconoce el valor del gran ejemplar tras un tratamiento para sanearlo
N.P.
Forma parte de la memoria colectiva de Vincios y por eso el párroco, Juan Sobrino, solicitó al Concello de Gondomar medidas para preservarlo. El carballo centenario de la parroquia se encontraba apagado y los vecinos temían por su resistencia, así que recibió la visita de técnicos de la Estación Fitopatolóxica Areeiro, que le diagnosticaron «un estado xeral aceptable aínda que con algunhas limitacións no desenvolvemento radicular e a presenza de determinados organismos que non supoñían unha ameaza inmediata», indican desde el gobierno municipal.
A partir de ahí, el Ayuntamiento tomó las medidas recomendadas por los expertos «orientadas á súa conservación e mantemento». Finalizado el tratamiento, el Concello colocó una placa para identificar y «por en valor» este frondoso ejemplar en un acto en el que participaron representantes de la Asociación de Veciños Galiñeiro y de la comisión de fiestas de Santa Mariña, además del alcalde, Paco Ferreira, y los concejales de la parroquia, Nuria Lameiro y José Manuel Chamorro.
El letrero pretende dejar constancia del valor del árbol y favorecer su conocimiento y respeto por parte de las generaciones presentes y futuras, dijo el regidor.
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