80 años calcetando en Baiona

Con nada menos que 92 años, Matilde del Pilar Montaña Miranda, Tilducha para toda Baiona, sigue dando clases de calceta a 22 alumnas. Hace 80 que comenzó a tejer y su trayectoria ha sido la de una emprendedora que ha sacado adelante con su familia seis comercios en el municipio con hasta 22 empleados.

Por todo ello, el Concello de Baiona le ha concedido el Lazo de Honor del municipio, un reconocimiento por ser «una mujer pionera que pertenece a una generación que luchó mucho en la vida», dijo el alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, durante el acto oficial en el que la homenajeada estuvo arropada por su familia.

Asistentes al acto de entrega del Lazo de Honor de Baiona a Tilducha. / /

Nacida en Sabarís en 1933, fue a los 12 años cuando los Reyes Magos le dejaron el regalo que cambió su vida, unas lanas. Su hermano le ayudó a convertir dos radios de rueda de bicicleta en agujas y ahí empezó todo. Tejió su primer vestido y continuó con una afición que la convirtió en profesional tras formarse. A los 20 años aprendió corte y confección y enseguida abrió en A Ramallosa Mimonti, una academia para enseñar a coser en la que se hacían hasta vestidos de novia.

Un año más tarde, se casó con el baionés José Luis Pazo y tuvieron una hija, dos hijos y cuatro nietos. La pareja llegó a regentar seis tiendas, cinco en Baiona y una en Panxón, con hasta 22 empleados en total. Una de ellas era la recordada boutique Tilducha, en Elduayen, donde la clientela demandaba más los artículos que ella tejía que cualquier otra pieza de ropa de fábrica.