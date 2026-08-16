La parranda de San Pedro, 110 años de peregrinación y "troula"
Más de 800 romeros desafían las altas temperaturas y caminan 8 kilómeros entre Nigrán y Gondomar para honrar a San Roque
Todo un barrio de Nigrán en la carretera. No hay sofocantes temperaturas como las de este domingo, ni trabajo, ni puente de la Asunción que pongan freno a una tradición que cumple ya 110 años. Familias enteras de Vilariño, en la parroquia nigranesa de San Pedro da Ramallosa, y grupos de amigos y allegados peregrinan cada 16 de agosto hasta la carballeira de San Roque, en Morgadáns, parroquia de Gondomar, para honrar al santo de su devoción y, de paso, vivir una jornada de juerga.
El día no laborable ayudó a engrosar la comitiva pero «aquí é igual que sexa sábado, luns ou xoves, pídese o día no traballo e xa está», comentaba un grupo de peregrinos durante la procesión, que madrugó para sortear las horas más calientes del día.
De azul turquesa este año, todos con las camisetas confeccionadas para la ocasión, partieron cerca de las 9.00 de A Ramallosa por la avenida de Portugal acompañados de la alegre música de la charanga OT, que viajó parte del recorrido en uno de los tractores engalanados que acompañan a la comitiva.
Otro de los remolques adornados con flores trasladaba a los más pequeños y mayores del grupo y un camión conducía las empanadas, refrescos y delicias varias para compartir a la llegada en el almuerzo de confraternidad que también manda la costumbre.
A medio camino, la obligada parada en Gondomar para echar unos bailes al ritmo de la Banda de Música do Val Miñor que los esperaba, y a continuación la segunda etapa hasta llegar al destino. Entraron en la carballeira entre aplausos de los presentes y a tiempo para que los más devotos siguiesen la misa de San Roque. Retomaron fuerzas con el picnic y descansaron para afrontar la vuelta, también a pie para la mayoría.
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