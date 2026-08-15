Los autos locos "vuelan" y "arden" en Camos ante cientos de personas
Las altas temperaturas no restaron afluencia a la prueba en la que los carros de bolas superaron los 100 kilómetros por hora
Es tal la afición por los carros de bolas en la parroquia nigranesa de Camos que las altas temperaturas, con más de 30º en las horas centrales del día, no lograron rebajar la afluencia de público a la décimo octava edición de la Baixada de Carrilanas organizada una vez más por la asociación vecinal A Camoesa con la colaboración del Concello de Nigrán.
Los más de medio centenar de artesanales bólidos con las aerodinámicas más estudiadas alcanzaron velocidades por encima de los 100 kilómetros por hora en las curvas de vértigo del circuito en pendiente de un kilómetro. Las clasificaciones de los más rápidos pueden consultarse en la web www.eventosnigran.es, que retransmitió la vertiginosa prueba en «streaming».
Pero solo hubo premios para los más veloces sino también para los más originales. El galardón al carro más elaborado fue para el helicóptero «Volando voy», mientras que el reconocimiento al más divertido recayó en «A hippie family» con su réplica de la icónica furgoneta Volkswagen Transporter. «Super Perico» se llevó el premio al más cutre. Entre las creaciones más imaginativas bajaron también una pala excavadora y una locomotora.
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