Nigrán pierde 200.000 euros de subvención por los retrasos del parque de A Ramallosa

El parque infantil de A Ramallosa continúa inacabado un año y cuatro meses después de iniciarse las obras, contratadas por 962.197 euros a Oresa Construcciones y Servicios Globales, empresa que ha abandonado proyectos en varios puntos de la comunidad y cuya dirección está investigada por una presunta trama de fraude masivo. El retraso de los trabajos, de casi doce meses respecto a los seis del plazo de ejecución del contrato, resta al Concello de Nigrán poco más cerca de 200.000 euros (190.479 euros en concreto) de la subvención que había otorgado la Deputación de Pontevedra para financiar el proyecto.

Tras varias prórrogas concedidas para terminar la intervención sin perder ni un euro de la ayuda que cubría el 80% del presupuesto, el organismo provincial puso fin al plazo definitivo el 5 de junio. Llegada esa fecha, la obra se encontraba ejecutada al 71,5%, explica el alcalde, Juan González, de manera que el Ayuntamiento no percibirá el 28,5% de la ayuda concedida en su momento.

En respuesta a los vaivenes por parte de la empresa, que en marzo amagó con ceder el proyecto a una subcontrata pero finalmente lo mantuvo prácticamente paralizado, el Concello ha iniciado un expediente de rescisión del contrato «por incumprir os prazos que son imputables ao contratista», señala González. A través de este trámite se le incauta el aval depositado al iniciar la obra, de 34.000 euros, y se le reclamará posteriormente una indemnización «polos danos e prexuízos causados», en este caso para cubrir la subvención perdida como mínimo.

Paralelamente, el gobierno local trabaja ya en los trámites necesarios para contratar otra empresa que acabe los trabajos. Para ello, ha consignado en pleno 188.000 euros a través de una modificación de crédito. En cuanto el contrato con Oresa esté oficialmente resuelto, podrá poner en marcha un nuevo concurso público para ejecutar lo que queda del proyecto. González espera que quede listo antes de finalizar el año.

Vallado por seguridad

Según indica el regidor, «físicamente apenas se aprecia que falte nada», pero el gobierno municipal prefiere mantener vallado parte del recinto por seguridad, dado que el faro gigante escalable está montado pero sin la valla correspondiente alrededor y «queremos que todo estea en condicións 100% seguras para abrir».

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Además del citado faro con cuerdas, pasarelas, toboganes y puentes, el proyecto incluye un conjunto musical único en el entorno con campanas tibetanas, marimbas, tubos sonoros y juegos de percusión pensada para el disfrute de niños con diversidad funcional que todavía no está instalado. Sí están listos el carril bici, trasladado, hacia el paseo litoral por seguridad y la rehabilitación de la contigua alameda de San Campio.