Obras contra las goteras en el pabellón de Panxón

Los trabajos de cambio de la cubierta del pabellón de Panxón para poner fin a las filtraciones de agua han arrancado aprovechando la temporada baja de actividades deportivas en pleno verano. El Concello de Nigrán informa del inicio de las obras, contratadas a Demain Obras y Servicios por importe de 291.519 euros, de los que la Deputación de Pontevedra aporta el 65%, 188.573 en concreto, con cargo al Plan de Extraordinario de Infraestructuras Deportivas.

Se trata de una intervención que, además de acabar con las recurrentes goteras en época de lluvias, prevé dotar de aislamiento y durabilidad la instalación. Tal y como figura en el contrato, destacan desde el gobierno municipal, la obra tendrá una garantía de 11 años, «moi superior ao habitual nestes casos».

Según el informe técnico previo, el problema de goteras se debe a que existen chapas desplazadas, de manera que el sellado de las juntas presenta deficiencias considerables, con el agravante de que en determinadas zonas la pendiente no es suficiente y que, en muchos casos, el material es de baja calidad y los canalones registran abolladuras y la tornillería se encuentra oxidada.

En base a estas valoraciones, el proyecto plantea la sustitución de los 2.800 metros cuadrados de la cubierta por materiales de características muy superiores que permitirán ganar en aislamiento, durabilidad y eficiencia energética. Se resolverán asimismo los problemas de sellado y la sustitución de bajantes y canalones por otros más resistentes a la corrosión, además de aplicarse un tratamiento específico de hidrofugado de la fachada suroeste al existir un problema de humedad en los bajos adyacentes.

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«Trátase dunha obra integral para deixar de gastar cartos en parches», explica el alcalde, Juan González, quien asegura que «minimizará os futuros traballos de mantemento e, sobre todo, permitirá que resista mellor a climatoloxía adversa e que enerxeticamente resulta máis eficiente».