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Explosión de fantasía y calor en el Entroido de Verán de Vincios

Hinchables y espuma divierten a los más pequeños y un concierto y DJ, a los adultos

Un grupo de divertidos disfraces en el Carnaval de Verán de Vincios, en el torreiro de Santa Lucía.

Un grupo de divertidos disfraces en el Carnaval de Verán de Vincios, en el torreiro de Santa Lucía. / Marta G. Brea

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Neli Pillado

Gondomar

Cientos de personas de todas las edades disfrutan este viernes de la fantasía del Entroido en Vincios pero con veinte grados centígrados más de lo habitual.

El Carnaval de Verán, organizado por la comparsa O Millor de Cada Casa, obligó a refrescarse por la tarde y los más pequeños mojaron sus atuendos en juegos acuáticos, hinchables y una gran fiesta de la espuma.

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Tras la fiesta infantil arranca la de adultos, con un concierto de Leira Rock y una sesión de DJ para amenizar el concurso de disfraces.

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