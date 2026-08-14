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La XVIII Baixada de Carrilanas de Camos reúne este sábado más de 50 bólidos

La prueba, con una pendiente por la que los carros de bolas bajan a más de 100 kilómetros por hora, podrá seguirse en 'streaming' en www.eventosnigran.es

Tres de las carrilanas participantes en la última edición de la prueba.

Tres de las carrilanas participantes en la última edición de la prueba.

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N.P.

Nigrán

La parroquia nigranesa de Camos acoge este sábado 15 la tradicional XVIII Baixada de Carrilanas que organiza a Asociación Cultural A Camoesa con la colaboración del Concello de Nigrán. Más de 50 vehículos artesanales participan en esta prueba de vértigo por la pendiente de las rúas San Roque y Xuncido, que empieza a las 9.30 con los entrenamientos.

La cita podrá seguirse en streaming en www.eventosnigran.es y porán concultarse además en esta misma web los tiempos y resultados finales.

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Los verdaderos carros de bolas volverán a dejar imágenes delirantes en esta parroquia que se considera la cuna de las carrilanas en Galicia. Saldrán del torreiro y girarán bruscamente a la izquierda para afontar una rasante y una curva de 90 grados justo antes de la meta. En total, la bajada mide 1 kilómetro y presenta un desnivel del 80%, lo que hará que los bolidos vuelen a casi 110 kilómetros por hora.

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