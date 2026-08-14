La XVIII Baixada de Carrilanas de Camos reúne este sábado más de 50 bólidos

La parroquia nigranesa de Camos acoge este sábado 15 la tradicional XVIII Baixada de Carrilanas que organiza a Asociación Cultural A Camoesa con la colaboración del Concello de Nigrán. Más de 50 vehículos artesanales participan en esta prueba de vértigo por la pendiente de las rúas San Roque y Xuncido, que empieza a las 9.30 con los entrenamientos.

La cita podrá seguirse en streaming en www.eventosnigran.es y porán concultarse además en esta misma web los tiempos y resultados finales.

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Los verdaderos carros de bolas volverán a dejar imágenes delirantes en esta parroquia que se considera la cuna de las carrilanas en Galicia. Saldrán del torreiro y girarán bruscamente a la izquierda para afontar una rasante y una curva de 90 grados justo antes de la meta. En total, la bajada mide 1 kilómetro y presenta un desnivel del 80%, lo que hará que los bolidos vuelen a casi 110 kilómetros por hora.