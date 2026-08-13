El excandidato Carlos Abal toma las riendas del PP de Nigrán para buscar cabeza de lista

El PP de Nigrán ha puesto en marcha esta semana un proceso participativo de búsqueda de candidato o candidata que insta a la base social de la formación conservadora a aportar nombres y conseguir que alguno de ellos acepte. El presidente provincial del PP, Luis López, ha encomendado la tarea de liderar este episodio al que fue el número uno de la candidatura en las municipales de 2019, Carlos Abal Valverde.

La última líder, María José Pino, presentó en marzo su renuncia tanto a encabezar la lista como a continuar al frente de la ejecutiva y ha sido la tarde-noche del martes cuando se han dado los primeros pasos para relevarla con una reunión celebrada en la sede local. López acudió con la secretaria general, Luisa Piñeiro, al encuentro con integrantes de la cúpula local que hasta hace cinco meses dirigía Pino y algún otro militante de base.

A todos ellos los emplazó a otro encuentro en los próximos días al que deberán llevar deberes hechos: proponer personas a las que sondear para que ocupen el primer puesto de la candidatura, tarea complicada después de las crisis que ha tenido que superar la agrupación popular nigranesa en los últimos años, desde que perdió las elecciones en 2015 ante el actual alcalde, el socialista Juan González, que en las siguientes citas electorales ha ido sumando mayorías aplastantes. Encontrar una persona capaz de arrebatarle la Alcaldía después de doce años es el gran reto de los populares.

Por su perfil de «persona de confianza» de todos los afiliados y su «esfuerzo y responsabilidad», comentan fuentes del partido, la dirección provincial ha designado al excandidato para tomar el timón en este momento. En la próxima reunión se nombrará una gestora que con toda probabilidad presidirá él también y que tendrá dos meses, plazo que propuso el presidente provincial, para encontrar al o la alcaldable. El cargo que «con toda seguridad» no ocupará será el de candidato, aseguraba él mismo ayer a este diario.

Abal resta importancia a su papel. «En este momento estoy con otras personas en la tarea de buscar a la persona adecuada para liderar la candidatura pero no tengo ningún cargo ni lo voy a tener», indicó.

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Empiezan a sonar nombres en la sede pero todavía es pronto aseguran desde la familia popular nigranesa para decidir. La militancia reclama que la persona elegida tenga «compromiso con Nigrán», rechazan «paracaidistas» llegados de fuera.