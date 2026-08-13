El alcalde garantiza otro campo de fútbol en Vincios en terreno comunal

"O actual goberno municipal non se vai limitar a xestionar a desaparición futura dun campo de fútbol, senón que quere aproveitar esta circunstancia para impulsar unha actuación moito máis ambiciosa que permita mellorar considerablemente as infraestruturas deportivas, culturais e sociais de Vincios". El alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, envió ayer un mensaje de tranquilidad a la directiva del Club Deportivo Vincios, que ha manifestado su incertidumbre ante la eliminación de su estadio a consecuencia del desarrollo de la segunda fase del polígono de A Pasaxe que impulsan el Concello y el Consorcio de la Zona Franca de Vigo a través de un convenio ratificado en el último pleno.

Ferreira, que prevé recibir a los nuevos dirigentes del equipo en septiembre, garantiza que el equipo dispondrá de otro campo "moderno e adaptado ás necesidades actuais e futuras do CD Vincios, acompañado dun pavillón polideportivo municipal que permitirá desenvolver actividades deportivas todo o ano, pero tamén culturais, sociais, encontros veciñais... cubrindo así unha necesidade que Vincios leva anos demandando Vincios".

Las instalaciones se ubicarán también en terrenos comunales de la parroquia, de manera que el regidor tendrá que negociar con la comunidad de montes, colectivo al que la fase II de A Pasaxe dejará sin 200.000 metros cuadrados por la vía de la expropiación. Los comuneros todavía no se han pronunciado públicamente al respecto, aunque los grupos de la oposición sí han denunciado que no se los haya tenido en cuenta a lo largo de este proceso que supondrá un fuerte golpe económico para la entidad.

El regidor afirma que el Vincios podrá jugar todavía al menos cuatro temporadas en el actual campo, tiempo "para traballar con previsión, de maneira que o desenvolvemento industrial e as novas instalacións deportivas avancen de forma paralela". Estarían listas así, según las previsiones de Ferreira, antes de la demolición del estadio de A Pasaxe.

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Ferreira lamenta, por otro lado, que la portavoz del PP "formaba parte do goberno municipal que incluiu os terreos do campo de fútbol como solo industrial dentro da fase II do polígono da Pasaxe" y así quedó reflejado en el proyecto sectorial aprobado en 2011.