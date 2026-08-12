Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El tiempo para el eclipseSAIC GaliciaDel Cunqueiro a LondresTerremoto en ColombiaReflote «Pepe Barreiro»Regreso Borja Iglesias
instagramlinkedin

Arrancan losas de un puente medieval en Gondomar y las tiran al río

El viaducto, del siglo XVI y en pleno centro urbano, ha sido objeto de actos vandálicos como pintadas en varias ocasiones

Manifesto Miñor reclama una intervención urgente para evitar que las riadas «fagan un dano irreparable»

El hueco de las losas recién arrancadas y tiradas al río en el puente de As Ánimas.

El hueco de las losas recién arrancadas y tiradas al río en el puente de As Ánimas. / Jose Lores

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Neli Pillado

Gondomar

El vandalismo se ha cebado una vez más con el histórico puente medieval de As Ánimas en pleno centro de Gondomar. Además de las habituales pintadas registradas en anteriores ataques, los autores han arrancado losas y las han tirado directamente al río Miñor. «Un atentado salvaxe», denuncian desde Manifesto Miñor.

Han sido diversos los ataques a este bien de interés patrimonial en los últimos años. Los grafitis son una constante en los pretiles del pontillón, ubicado en las proximidades del centro de salud, a cuyo valor histórico se suma el espiritual y el simbólico. En su peto de ánimas siguen realizándose ofrendas con espigas de maíz y flores y las personas más veteranas del municipio todavía recuerdan ue sobre él se realizaba el rito del bautismo de los nonatos en mujeres embarazadas. Un ritual para pedir a la divinidad por la continuidad de la gestación y la vida del feto cuando se apreciaba riesgo.

Gondomar. Puente das ánimas al que han quitado las piedras que lo cubrían y tirado al río

Las piedras retiradas del pavimento del viaducto, en el lecho del río. / Jose Lores

Pero en los últimos días alguien ha arrancado literalmente piezas de granito centenarias de la solera que pueden verse tiradas en el lecho del río.

El portavoz de Manifesto Miñor, Antonio Araúxo, ha puesto los hechos en conocimiento del Concello y de la Dirección Xeral de Patrimonio y pide a ambos organismos que actúen ya para proteger este elemento patrimonial «antes de que entre nunha fase de non retorno».

El grupo político de la oposición ha denunciado la situación a través de mociones, ruegos o preguntas en los plenos, «lamentablemente con pouco éxito». Araúxo teme por la integridad del puente cuando se produzcan las próximas riadas, tan frecuentes cada temporada de lluvias en Gondomar. «Probablemente sen as lousas que lle arrincaron deixando a estrutura da ponte sen protección, as vindeiras enchentes acaben facendo un dano irreparable... Agora xa non hai desculpa, e o Concello ten que actuar», recalca.

Araúxo lamenta que la subvención provincial que su grupo logró en 2018 para intervenir en la restauración del viaducto se desviase a otras cuestiones. El alcalde, Paco Ferreira, había explicado en aquella ocasión que se redirigió porque el concurso público para contratar las obras quedó desierto al menos en dos ocasiones por estar calculado a la baja.

Noticias relacionadas

El regidor resta importancia a estos últimos destrozos. A asegura que «a ponte está en perfecto estado de conservación» y entiende que las piedras se «soltaron e tiráronas ao río». «Imos recollelas e volver a colocalas», afirma.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dónde (y dónde no) ver el eclipse de este miércoles cerca de Vigo
  2. Denuncian a la protectora Os palleiros de Pontevedra por la desaparición y acogida posterior de una perra en Poio
  3. Pinchan las ruedas de 10 coches de portugueses en la playa de Areacova
  4. El cultivo de la cebada se extiende por Galicia: Hijos de Rivera se alía con 27 agricultores de A Limia y alcanza las 850 hectáreas
  5. Menores con adulto y permiso parental se quedaron fuera de la platea de Castrelos para ver a Abraham Mateo: «Sé que es la ley, pero...»
  6. Cada año 200 profesores piden compaginar la docencia con otro puesto de trabajo
  7. El Casino de Pontevedra mantiene la tradición: 22 chicas, «presentadas en sociedad»
  8. Dos policías nacionales salvan a una mujer que se quedó inconsciente al atragantarse en un bar de Vigo

El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de agosto

El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de agosto

Decenas de niños y niñas disfrutan en la Biblioteca Municipal de San Francisco, en Ourense, de la cuentacuentos Sabela Gago

El nadador vigués Miguel Martínez vuela en busca de su efecto mariposa

El nadador vigués Miguel Martínez vuela en busca de su efecto mariposa

El naval vigués recurre a auxiliares de Brasil ante la «excepcional» carga de trabajo de los astilleros

El naval vigués recurre a auxiliares de Brasil ante la «excepcional» carga de trabajo de los astilleros

Galicia, pendiente del cielo ante el eclipse solar total, el primero en más de cien años

Galicia, pendiente del cielo ante el eclipse solar total, el primero en más de cien años

Restaurantes y hoteles vigueses ya cuentan con una lista negra de clientes conflictivos

Restaurantes y hoteles vigueses ya cuentan con una lista negra de clientes conflictivos

El coche nuevo recupera velocidad en la comarca con 869 matrículas más en la primera mitad del año

El coche nuevo recupera velocidad en la comarca con 869 matrículas más en la primera mitad del año

José Ángel Docobo, catedrático emérito de Astronomía y Astrofísica de la USC: «El anterior eclipse total en Galicia fue en 1912 y para el próximo hay que esperar al siglo que viene»

José Ángel Docobo, catedrático emérito de Astronomía y Astrofísica de la USC: «El anterior eclipse total en Galicia fue en 1912 y para el próximo hay que esperar al siglo que viene»
Tracking Pixel Contents