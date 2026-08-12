Arrancan losas de un puente medieval en Gondomar y las tiran al río
El viaducto, del siglo XVI y en pleno centro urbano, ha sido objeto de actos vandálicos como pintadas en varias ocasiones
Manifesto Miñor reclama una intervención urgente para evitar que las riadas «fagan un dano irreparable»
El vandalismo se ha cebado una vez más con el histórico puente medieval de As Ánimas en pleno centro de Gondomar. Además de las habituales pintadas registradas en anteriores ataques, los autores han arrancado losas y las han tirado directamente al río Miñor. «Un atentado salvaxe», denuncian desde Manifesto Miñor.
Han sido diversos los ataques a este bien de interés patrimonial en los últimos años. Los grafitis son una constante en los pretiles del pontillón, ubicado en las proximidades del centro de salud, a cuyo valor histórico se suma el espiritual y el simbólico. En su peto de ánimas siguen realizándose ofrendas con espigas de maíz y flores y las personas más veteranas del municipio todavía recuerdan ue sobre él se realizaba el rito del bautismo de los nonatos en mujeres embarazadas. Un ritual para pedir a la divinidad por la continuidad de la gestación y la vida del feto cuando se apreciaba riesgo.
Pero en los últimos días alguien ha arrancado literalmente piezas de granito centenarias de la solera que pueden verse tiradas en el lecho del río.
El portavoz de Manifesto Miñor, Antonio Araúxo, ha puesto los hechos en conocimiento del Concello y de la Dirección Xeral de Patrimonio y pide a ambos organismos que actúen ya para proteger este elemento patrimonial «antes de que entre nunha fase de non retorno».
El grupo político de la oposición ha denunciado la situación a través de mociones, ruegos o preguntas en los plenos, «lamentablemente con pouco éxito». Araúxo teme por la integridad del puente cuando se produzcan las próximas riadas, tan frecuentes cada temporada de lluvias en Gondomar. «Probablemente sen as lousas que lle arrincaron deixando a estrutura da ponte sen protección, as vindeiras enchentes acaben facendo un dano irreparable... Agora xa non hai desculpa, e o Concello ten que actuar», recalca.
Araúxo lamenta que la subvención provincial que su grupo logró en 2018 para intervenir en la restauración del viaducto se desviase a otras cuestiones. El alcalde, Paco Ferreira, había explicado en aquella ocasión que se redirigió porque el concurso público para contratar las obras quedó desierto al menos en dos ocasiones por estar calculado a la baja.
El regidor resta importancia a estos últimos destrozos. A asegura que «a ponte está en perfecto estado de conservación» y entiende que las piedras se «soltaron e tiráronas ao río». «Imos recollelas e volver a colocalas», afirma.
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