50.000 alegaciones contra las centrales hidroeléctricas marinas de A Groba
Colectivos ciudadanos advierten de sus afecciones «non só á franxa litoral, senón a un sistema territorial de elevado valor ambiental, paisaxístico, hidrolóxigo, patrimonial e cultural»
Las tres centrales hidroeléctricas de bombeo de agua marina de Oia y O Rosal, que extienden su balsa de agua e instalaciones por la Serra da Groba y la línea de evacuación atravesando sus montes hasta llegar a la subestación eléctrica de Atios (Porriño) tiene 50.000 alegaciones en contra. La plataforma ciudadana Turonio, impulsada por colectivos de las comarcas del Val Miñor y el Baixo Miño -comunidades de montes, asociaciones de vecinos, culturales, de ganaderos de los curros del entorno, ecologistas y naturalistas, ha presentado buena parte de ellas, junto con otras entidades como SOS Groba, Instituto de Estudos Miñoráns o Salvemos Monteferro, en su línea de defensa del patrimonio y "diante da nova ameaza que para para o mar, a franxa litoral Baiona-A Guarda e os conxuntos de serras asociadas da Groba e do Argallo e do Galiñeiro-Aloia supoñen" estas plantas, señalan.
Son tres las centrales en proceso de trámite. La primera presentada, Punta Centinela, se ubicaría en Mougás, la de Fonte das Mañas en Oia y la de Portecelo en O Rosal. La documentación de estos dos últimos y también la de los cuatro parques eólicos marinos proyectados en el frente marítimo de A Guarda (Volanteiro, Roleira, Celta II y Juan Sebastián Elcano) permite concluir, destacan desde estos colectivos, que "a actuación non afecta unicamente á franxa litoral directamente ocupada polo Dominio Público Marítimo-Terrestre, senón a un sistema territorial continuo de elevado valor ambiental, paisaxístico, hidrolóxico, patrimonial e cultural, integrado polo ecosistema mariño, a fachada costeira, a ladeira litoral, o conxunto dos montes da Serra da Groba, Áreas de Especial Interese Paisaxístico e varias cabeceiras hidrográficas".
Bruno Centelles, portavoz de la plataforma, lamenta las "trampas" con que se han realizado los trámites hasta el momento. Recuerda que estas instalaciones hidroeléctricas están vinculadas a los eólicos porque "non se pode almacenar enerxía eléctrica e vaise utilizar para bombear auga e producir nova enerxía eléctrica cando veña ben".
Subraya además que la de Punta Centinela prevé una potencia de 250 megavatios se tramitó antes del 1 de julio, fecha en que la Xunta de Galicia asumió las competencias sobre la gestión del litoral. "Como a Administración autonómica pode tramitar só proxectos de ata 50 megavatios e os de maior potencia son competencia do Estado, curiosamente, a de Fonte das Mañas ten 49,9 megavatios e a de Portecelo, 49,7", denuncia el activista.
En este sentido, la plataforma destaca asimismo "o desprezo á veciñanza e ao territorio amosado pola Xunta de Galicia e a sua Consellería de Medio Ambiente ao admitir a trámite pequenos proxectos interconectados que, en realidade, fan parte dun macroplan enerxético e industrial que afectará a todo o sureste de Pontevedra e que, por tanto, debería ser coñecido na súa totalidade ao tempo que estaría sometido a unha Avaliación Estratéxica de Impacto Medioambiental de todo o conxunto".
Destaca asimismo "o absoluto descoñecemento do territorio amosado por parte dos equipos redactores asi como a baixísima calidade técnica dos proxectos presentados que mesturan sen pudor datos, ubicacións, cálculos e pretendidos estudos previos referidos a calquera das tres centrais previstas"
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