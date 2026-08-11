El CD Vincios se moviliza para salvar su campo de fútbol en peligro de desaparición

Corría el año 1978 cuando la parroquia de Vincios fundaba su equipo de fútbol y construía su estadio en A Pasaxe con gran esfuerzo por parte de la comunidad de montes, que cedía los terrenos, y de los vecinos que colaboraron desinteresadamente con su trabajo y donaciones. Cuarenta y ocho años después las instalaciones deportivas corren serio riesgo de desaparecer y el club, también. La nueva directiva, elegida en asamblea el pasado 20 de junio y presidida por Beatriz Fernández Alonso, denuncia que el Concello de Gondomar y el Consorcio de la Zona Franca de Vigo han «borrado do mapa» el campo en su proyecto de desarrollo de la segunda fase del polígono industrial.

El acuerdo, firmado hace un año por ambas instituciones y ratificado en el último pleno después de rechazar numerosas alegaciones, tal y como han denunciado los grupos de la oposición en los últimos días, plantea la cesión por parte del Ayuntamiento de cerca de 400.000 metros cuadrados a Zona Franca para desarrollar suelo industrial y comercializarlo. En medio de esos terrenos se encuentra el campo de fútbol donde el CD Vincios disputa sus partidos de 2ª Futgal Vigo Senior y donde celebra sus entrenamientos. No aparece en los planos y la junta directiva lleva un mes esperando que el alcalde la reciba o dé alguna explicación sobre el asunto, por lo que se teme lo peor. «Non falan do campo nese convenio, nin contemplan que van facer con el, nin se nos van dar unha alternativa ou non. Nada», lamenta la máxima responsable.

El campo de fútbol de A Pasaxe, en Vincios, en terrenos donde está previsto desarrollar la segunda fase del polígono industrial. / /

No se quedarán de brazos cruzados. «Como se pode comprender, despois do traballo de tanta xente para facer estas instalacións e para sacar adiante este club non imos permitir que nos deixen sen equipo e sen un lugar para el, sen alternativa despois de 48 anos de historia», advierte la presidenta. La entidad deportiva prepara ya un recurso de reposición que exigirá al pleno enmendar el convenio con Zona Franca para exigir que incluya una condición inexcusable: la construcción de un nuevo complejo deportivo a la vez que se desarrolla la segunda fase del polígono industrial. Y no descartan movilizaciones en la parroquia si no se atienden sus demandas.

Los directivos no aceptarán menos que eso. «Se o que teñen previsto é que o CD Vincios xogue en Chaín ou comparta campo co Gondomar tampouco imos aceptar», advierten.

252 socios

El asunto, asegura Fernández Alonso, tiene «moi descontentos e moi disgustados» a los socios del CD Vincios, 252 en la actualidad más 44 colaboradores. Ella se sitúa a la cabeza de la nueva directiva, integrada por trece personas. Anxo Pérez ocupa el cargo de vicepresidente, Francisco Salgueiro, el de secretario y Encarnación Vilaboa es la tesorera.

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Se trata de un tema que preocupa a la entidad desde hace años, pero la aprobación del convenio «sen ter en conta ao club para nada» genera indignación, explica. Cuentan con el apoyo de la oposición municipal. La portavoz del PP, Paula Bouzós, se reunió con la junta en los últimos días para trasladarle su respaldo.