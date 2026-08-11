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Baiona prohíbe el baño por cuarta vez este verano en una de sus playas

Augas de Galicia y Concello buscan el foco en el río Baíña

Vista de la península de Baiona y la playa de Santa Marta.

Vista de la península de Baiona y la playa de Santa Marta. / Marta G. Brea

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Neli Pillado

Baiona

El Concello de Baiona acaba de informar este martes de una nueva prohibición del baño, la cuarta este verano, en una de sus playas más concurridas, la de Santa Marta.

Las analíticas realizadas dentro del Programa de Vigilancia Sanitaria de las Zonas de Baño de la Xunta de Galicia han detectado un episodio de contaminación microbiológica en las aguas de baño del arenal, informa el gobierno municipal en un comunicado.

Según los protocolos establecidos, la medida se mantendrá hasta que los nuevos controles confirmen que las aguas vuelven a reunir las condiciones sanitarias exigidas.

El resto de los arenales del municipio presentan actualmente una calidad excelente de sus aguas de baño, por lo que se mantienen abiertos al baño con normalidad.

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Desde el momento en que se tuvo conocimiento de los resultados, junto a Augas de Galicia y la empresa Gestagua -concesionaria del servicio municipal de suministro de agua y saneamiento-, indican desde el Ayuntamiento, se están realizando inspecciones y analíticas frecuentes en la playa y el río Baíña, que desemboca en este arenal, así como en tajeas y canalizaciones existentes que vierten directamente en el mar, realizando de forma coordinada un seguimiento exhaustivo de las aguas para poder detectar cualquier posible vertido.

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