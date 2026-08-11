La Guardia Civil investiga una presunta paliza colectiva a jóvenes franceses en Baiona
Según la denuncia, otros ocho chavales los habrían increpado al salir de una discoteca antes de propinarles patadas y golpearlos con un cinturón
N.P.
Agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Baiona han abierto una investigación para esclarecer una presunta agresión grupal a tres jóvenes franceses, a otro español y a la madre de este último.
El ataque, según la denuncia presentada por la adulta en el cuartel, tuvo lugar la madrugada del domingo, en torno a las 7.00, tras divertirse en una discoteca de la villa. Al parecer, los supuestos agresores, ocho jóvenes con acento español, habrían increpado a las supuestas víctimas al salir del establecimiento de ocio para perseguirlos a continuación hasta la zona de A Palma, en el acceso al parador, donde los esperaba la progenitora para recogerlos con el coche.
Según el relato de una amiga de la mujer en redes sociales, los atacantes los «golpearon a patadas y con cinturones» ante el vehículo, de manera que habrían precisado atención sanitaria «en el hospital».
Señala esta persona que hizo público el asunto a través de Facebook que «los insultaron porque hablaban francés» e incide en que los chicos «tienen lesiones por el cuerpo gracias a la hebilla del cinturón y las patadas que les dieron», además de lamentar que la madre solicitó ayuda a gritos en la calle sin que nadie «acudiese a ayudarlos o llamase a la Policía».
Solicita colaboración ciudadana por si alguien vio algo o filmó el altercado.
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