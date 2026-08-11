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Abierta la matrícula de la sección miñorana de la Escola de Idiomas

El IES Escolas Proval, donde tiene sus aulas la sección miñorana de la Escola Oficial de Idiomas.

El IES Escolas Proval, donde tiene sus aulas la sección miñorana de la Escola Oficial de Idiomas. / PABLO H. GAMARRA

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R. V.

Nigrán

La sección miñorana de la Escola Oficial de Idiomas, ubicada en el IES Escolas Proval, tiene abierto el período de matrícula para toda su oferta formativa hasta el día 18 de septiembre.

El centro formativo oferta los cursos ordinarios A1-A2, B1 y B2 de francés, así como todos los niveles de inglés. También dispone de monográficos de inglés A2-B1, B2, C1-C2.

Para saber en qué nivel matricularse, el nuevo alumnado puede inscribirse en las pruebas de clasificación hasta el 4 de septiembre. Estos exámenes se realizarán en la sede central de la Escola Oficial de Idiomas en Vigo, el día 9 de septiembre la de francés y el 10 la de inglés, a las 16.00 horas en ambos casos.

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Las matrículas pueden realizarse a través de la web del centro y las consultas, a través del correo eoi.vigo.nigran@edu.xunta.gal.

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