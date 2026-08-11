Formación
Abierta la matrícula de la sección miñorana de la Escola de Idiomas
La sección miñorana de la Escola Oficial de Idiomas, ubicada en el IES Escolas Proval, tiene abierto el período de matrícula para toda su oferta formativa hasta el día 18 de septiembre.
El centro formativo oferta los cursos ordinarios A1-A2, B1 y B2 de francés, así como todos los niveles de inglés. También dispone de monográficos de inglés A2-B1, B2, C1-C2.
Para saber en qué nivel matricularse, el nuevo alumnado puede inscribirse en las pruebas de clasificación hasta el 4 de septiembre. Estos exámenes se realizarán en la sede central de la Escola Oficial de Idiomas en Vigo, el día 9 de septiembre la de francés y el 10 la de inglés, a las 16.00 horas en ambos casos.
Las matrículas pueden realizarse a través de la web del centro y las consultas, a través del correo eoi.vigo.nigran@edu.xunta.gal.
- Dónde (y dónde no) ver el eclipse de este miércoles cerca de Vigo
- El cultivo de la cebada se extiende por Galicia: Hijos de Rivera se alía con 27 agricultores de A Limia y alcanza las 850 hectáreas
- Cada año 200 profesores piden compaginar la docencia con otro puesto de trabajo
- Denuncian a la protectora Os palleiros de Pontevedra por la desaparición y acogida posterior de una perra en Poio
- El Casino de Pontevedra mantiene la tradición: 22 chicas, «presentadas en sociedad»
- Dos policías nacionales salvan a una mujer que se quedó inconsciente al atragantarse en un bar de Vigo
- «Montando guardia» ante el escenario de D.Valentino en Pontevedra: «Yo llevo aquí desde las nueve»
- Ya son tres los buques chinos multados por pesca ilegal en aguas de Argentina: 2,6 millones a pagar y un cuarto barco pendiente de sanción