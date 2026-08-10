Agrede con un rastrillo en Nigrán a conductores aparcados por equivocación en su finca

Habían estacionado los coches en su finca y el propietario la emprendió a golpes con lo primero que pilló, un rastrillo. Ocurrió este sábado en Nigrán, concretamente en el barrio de Vilariño, parroquia de San Pedro da Ramallosa, durante la celebración de una sardiñada. La Guardia Civil del Puesto Principal Baiona-Nigrán investiga lo ocurrido tras tramitar este lunes una denuncia interpuesta por una de las presuntas víctimas.

La comisión de fiestas había organizado la degustación gastronómica como muchos otros fines de semana con la finalidad de recaudar fondos para las patronales de San Antonio. La cita se desarrollaba en el recinto del antiguo convento de los Padres Franciscanos.

Un grupo de gente se acercó a la zona para disfrutar de la merienda y buscaba dónde dejar los coches cuando observó cerca de allí un terreno abierto con un par de vehículos estacionados dentro. Sobreentendieron que se trataba de un parking improvisado para la fiesta y accedieron. Enseguida salió el dueño y se produjo el conflicto en el que al menos dos personas resultaron heridas.

Una de ellas recibió fuertes golpes en la espalda y otra contusiones y cortes en la cara. Al parecer, otro hombre trató de quitarle el rastrillo al presunto agresor y el forcejeo acabó provocándole los daños en el rostro.

Al parecer, trataron de explicarle que se habían equivocado y que enseguida retirarían los turismos pero no lograron rebajar la tensión.

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Al lugar acudieron patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local de Nigrán y una ambulancia del 061, aunque cuando llegó los heridos ya habían sido trasladados al servicio de urgencias de A Xunqueira en coches particulares.