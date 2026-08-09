El pabellón de Nigrán aspirará a las 5 estrellas de accesibilidad

El estudio de arquitectura vallisoletano Baile Menduiña, ganador del concurso de ideas convocado por Concello de Nigrán y el Colexio de Arquitectos de Galicia para desarrollar el futuro pabellón de deportes de Porto do Molle, trabaja ya en el proyecto con el objetivo de lograr la mayor calificación internacional en accesibilidad: las 5 estrellas en el certificado de AIS (Sistema de Acreditación de la Accesibilidad). Así lo asegura el gobierno municipal, cuyo objetivo es «que todas as persoas, independentemente das súas capacidades físicas, sensoriais ou intelectuais poidan practicar deporte en igualdade de condicións», indica el alcalde, Juan González.

El equipo de gobierno aspira a que la instalación deportiva sea la primera de España en lograr esa certificación mundial y para ello ha de someterse a complejas auditorías externas. De manera que, señala el regidor, los arquitectos trabajarán codo con codo con un técnico homologado de AIS durante todo el proceso constructivo hasta el fin de obra.

«Entre os mínimos legais esixibles e a excelencia absoluta hai un abano enorme e, en consonancia coa nosa política de ‘Un Nigrán para todos’, desde o Concello queremos chegar ao cénit», justifica González. El técnico independiente designado estudiará los itinerarios peatonales, la señaléctica, la accesibilidad cognitiva, las condiciones ambientales, los vestuarios, los aseos, los elementos deportivos y cualquier otro detalle para que se ajuste a la Ley de Calidad de la Arquitectura. «Unha simple porta, por exemplo, ten que cumprir máis de 20 requerimentos atendendo ao seu contexto, porque non é igual se dá acceso a unha caldeira que a un corredor, e toda esa información será recabada e achegaraselle aos redactores do proxecto», aclara el alcalde.

Paralelamente, el espacio se someterá a evaluaciones de excelencia ambiental de prestigio internacional como los sellos VERDE, BREEAM o LEDE, que garantizan la descarbonización, la eficiencia energética y la economía circular en todo su ciclo de vida. Son certificados que situarán al Ayuntamiento en una posición privilegiada para captar fondos europeos o estatales y que garantizarán que la infraestructura no quede obsoleta en pocos años.

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El anteproyecto del espacio deportivo se define mediante un gran volumen rotundo de pizarra a modo de gran cubierta que permite proteger gran parte de los usos deportivos previstos. El conjunto dispondrá de dos pistas deportivas, vestuarios, almacén y cafetería. Estará rodeado de las pistas de atletismo homologadas y el recinto contará con espacios libres para salto y calistenia, entre otras actividades, además de zonas de descanso.