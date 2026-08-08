La oposición de Gondomar ve «ruinosa» la segunda fase de A Pasaxe

Todos los grupos de la oposición de Gondomar han manifestado públicamente su rechazo frontal al convenio Concello -Zona Franca para el desarrollo de la segunda fase del polígono industrial de A Pasaxe, aprobado en el último pleno, por «ruinoso» y «lesivo». Aluden a la ausencia de un estudio de viabilidad económica y el «regalo» de terrenos sin quedarse el 10% que por ley correspondería a la Administración municipal, además de perjudicar gravemente a la comunidad de montes de Vincios, propietaria del 60% de los 400.000 metros cuadrados de los terrenos a urbanizar, que le serán expropiados.

Tanto el BNG como Manifesto Miñor se han pronunciado en estos términos en los últimos días, igual que el PP, que ha decidido dar un paso adelante para echar abajo el acuerdo plenario que dio el visto bueno definitivo al convenio con Zona Franca la pasada semana. Los populares presentarán un recurso potestativo de reposición. Su portavoz, Paula Bouzós, indica que esta acción jurídica «se produce tras el rechazo del gobierno a las alegaciones presentadas tras la aprobación del acuerdo el año pasado.

El recurso incide en la «injusiticia» que supone «el regalo del aprovechamiento urbanístico a Zona Franca», afirma Bouzós. La líder de los populares considera que «el Concello, como administración promotora y expropiadora originaria, no puede ser desposeído por ley del 10% de los terrenos que le corresponden».

La «inseguridad financiera» del convenio es otra de las razones de este recurso. «La propia interventora municipal advirtió de que carece de estudio de viabilidad», subraya. Advierte además la popular de «riesgo de quiebra» al obligar una de las cláusulas al Ayuntamiento a indemnizar a Zona Fanca en caso de «paralización dolosa», de manera que «cualquier atraso burocrático o acuerdo plenario futuro podría activar una penalizacion que hipoteque a futuras corporaciones».

Apuntan asimismo desde el PP que el convenio «no prevé ninguna alternativa para el desalojo de la vivienda afectada ni para el traslado forzoso del campo de fútbol de Vincios, un abandono de funciones por parte del gobierno municipal». También consideran irregular no contar con la comunidad de montes. «Forzar el polígono de espaldas a los comuneros abocará el proyeto a una judicialización masiva», advierten.

Noticias relacionadas

Por todo ello, los populares estudian solicitar la nulidad del convenio y la paralizacioón de su ejecución. Exigen que se redacte un nuevo texto que enmiende las deficiencias e incorpore los informes financieros obligatorios, además de garantizar el interés general de los vecinos de Gondomar «y no solo los de Zona Franca».