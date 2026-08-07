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Marieta Quesada y su arte para usar

La pintora abre su taller en Vincios este fin de semana para mostrar complementos y objetos de decoración

La artista muestra cestos, láminas y pañuelos de su nueva colección.

La artista muestra cestos, láminas y pañuelos de su nueva colección.

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Neli Pillado

Gondomar

No solo colgado en las paredes puede contemplarse el arte. La pintora Marieta Quesada traslada su talento al objetos de uso cotidiano como cestos, pañuelos, abanicos, camisetas, vestidos... ¿Por qué no? «Quiero acercarlo al público, que la gente no tenga que comprar un cuadro para tener algo artístico en casa», explica la integrante de una saga de artistas de Vigo que abre este fin de semana su estudio en Vincios para mostrar sus nuevas creaciones.

Hija de los célebres Fernando Quesada y Ana Legido, Marieta ha expuesto sus obras en galerías y centros de toda España, de París, Roma o Colonia, pero no se olvida de contribuir a la democratización de la cultura. «Los tiempos han cambiado tanto... La gente no tiene el poder adquisitivo ni las casas tan grandes para colocar grandes obras como le gustaría y siempre me ha gustado la unión entre la artesanía y el arte, como siempre hemos vivido en la familia porque mi madre también llevaba su manera de trabajar a la decoración y a la ropa», comenta.

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Las jornadas de puertas abiertas del taller, ubicado en Hervillas, 54, en Vincios (Gondomar), se desarrollan mañana sábado y el domingo, 8 y 9 de agosto, en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

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