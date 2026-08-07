Baloncesto con acento inglés en Baiona

Todos los récords de participación ha batido este año el campus de verano que organiza el Club Baloncesto Baiona con la colaboración del Concello. Un total de 105 niños y jóvenes de entre 5 y 17 años disfrutan desde este lunes de las actividades. «Y hemos tenido que cerrar ahí la inscripción porque no damos abasto», afirma el director deportivo de la entidad, Manuel Losada. El hito no solo está en el interés sino en la procedencia de los y las deportistas. «Hay gente de Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido, de distintos puntos de Galicia y también de Madrid», explica.

¿Por qué se ha internacionalizado tanto este encuentro deportivo que lleva más de dos décadas en el calendario veraniego de la villa? «Hemos introducido entrenamientos en inglés, indica Losada. El atractivo turístico de Baiona ha hecho el resto. Los extranjeros forman parte de familias que están de vacaciones.

Las actividades han tenido que repartirse en varios puntos con tanta afluencia. «Estamos en el pabellón, en el colegio Cova Terreña y en el parque de A Palma», indica el director deportivo.

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Los participantes han recibido visitas de grandes del baloncesto como el baionés Juan Raposeiras, entrenador del Celta femenino durante una década, y a Iria Losada, jugadora de la Liga femenina que se traslada al CB Melilla. Hoy despiden el campus con la visita de Sara Vidal, Paula Salinas y Uxía Rodríguez. Marta Canella colabora también activamente con la organización.