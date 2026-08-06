La oposición de Baiona reclama una comisión de investigación sobre el caso Bahamonde

La Corporación de Baiona abordará en las próximas semanas el polémico caso Bahamonde en un pleno extraordinario y monográfico tras conocerse en marzo que la empresa del el exedil de Urbanismo, Encaixa Modular, construía apartamentos turísticos en Sabarís. PSOE y BNG solicitaron este miércoles la sesión y el alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, tiene quince días para convocarla, según la normativa. Así lo ha anunciado el portavoz del PSOE y exalcalde, Carlos Gómez Prado, en rueda de prensa este jueves, acompañado de miembros del grupo socialista.

«Vémonos obrigados a tomar esta medida pola opacidade do señor alcalde», aseguró Gómez, después de solicitar hasta en tres ocasiones de manera oficial el acceso al informe jurídico del secretario municipal sobre la posible incompatibilidad de la dedicación exclusiva del concejal con la actividad privada como constructor en el propio municipio.

El socialista lamenta el «incumprimento da lei de transparencia» por parte del gobierno y recalca que el pleno extraordinario servirá para que «veciños e veciñas de Baiona saiban por fin o que aconteceu».

La única moción que se debatirá en la sesión insta la creación de una Comisión Especial de Investigación al estilo de las que se celebran en el Senado «sobre a posible existencia de incompatibilidades ou conflictos de intreses durante o período no que José Ángel Bahamonde Rodríguez exerceu como concelleiro delegado de Urbanismo con dedicación exclusiva e mantivo vinculación coa mercantil».

El debate llegará cuatro meses después de que la Fiscalía abriese una investigación a raíz de la denuncia de un particular por esa posible incompatibilidad de la actividad privada como socio de una constructora con la pública de concejal de Urbanismo con dedicación exclusiva, situación que lo colocaría bajo sospecha de presuntos delitos de tráfico de influencias, según indicó Gómez, puesto que el departamento de Urbanismo que dirigía el propio edil otorgó la licencia para la construcción de los apartamentos turísticos.

El informe de la Secretaría municipal que han reclamado sin éxito desde la oposición advertía también sobre la citada incompatibilidad del desde el 23 de abril, tal y como indicaba Almuiña en su momento. Fue tras conocerlo y saber de las pesquisas del ministerio público cuando Bahamonde cesó como administrador solidario de la empresa radicada en Gondomar y cuando el alcalde baionés le retiró las competencias de Urbanismo.

No obstante, en base al principio de presunción de inocencia y a la confianza en su número 3, Almuiña decidió mantenerlo en el equipo de gobierno al frente de las áreas de Medio Ambiente e Infraestructuras.

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En caso de que la comisión de investigación que reclaman PSOE y BNG llegue a constituirse, si la mayoría del PP así lo acepta, estaría integrada por representantes de todos los grupos de la Corporación de acuerdo a la proporcionalidad existente en el pleno y presidida por el alcalde o en quien este decida delegar la presidencia, como indica la propuesta presentada por los dos grupos de la oposición.