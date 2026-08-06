El cine a pedales regresa a A Foz este fin de semana
El público suministra energía al proyector con sus pedaladas
Habrá actividades infantiles previas a las sesiones desde las 18.00
R.V.
La quinta edición del festival Cinema A Pedal se desarrolla este viernes 7 y el sábado 8 en el campo de A Foz, en A Ramallosa. El Concello de Nigrán organiza el evento de cine sostenible en el que los espectadores generan con sus pedaladas la energía necesaria para las proyecciones en colaboración con el programa Culturea de la Deputación de Pontevedra.
La propuesta cultural única en Galicia que une cine, deporte y participación ciudadana arrancará ambos días a las 18.00 con actividades familiares. El viernes comienza con Xogando Miudiño hasta las 21.00 y el sábado habrá juegos tradicionales.
El premiado corto de animación «La bici del elefante», dirigido por Olesya Shchukina, se proyecta este viernes a las 22.00, seguido de la película también de animación «La bicicleta de Bartali», dirigida por Enrico Paolantonio, un canto a la tolerancia, la amistad y la solidaridad a través del deporte.
El sábado será el turno del corto rodado en Vigo «Beauty», de Eduardo Muñoz y José del Corral, que asistirán al acto. Cierra la programación el largometraje «Estrany riu», de Jaume Claret Muxart, una ficción sobre la adolescencia, la familia y el descubrimiento personal durante un viaje en bicicleta por el Danubio.
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